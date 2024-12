В Калифорнии обнаружили кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. Но мы вряд ли их услышим

Выступление Майкла Джексона на Супербоуле в Калифорнии, 31 января 1993 года Steve Granitz / WireImage / Getty Images

На заброшенном складе в калифорнийской долине Сан-Фернандо найдены 16 кассет с ранее не издававшимися песнями Майкла Джексона, сообщает The Hollywood Reporter.

Записи обнаружил бывший сотрудник дорожного патруля Калифорнии Грегг Масгроув. Склад, где обнаружили кассеты, ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену.

Всего на пленках записаны 15 треков (из них 12 полностью завершенные), над которыми, как предполагается, Джексон работал в период с 1989 по 1991 год, до выхода альбома «Dangerous». Помимо собственно песен на кассетах также есть записи разговоров Джексона и Лорена, в которых они обсуждают свою студийную работу и сами композиции.

Среди песен есть, например, такие: «Donʼt Believe It», «Seven Digits», «Son of Thriller», «All The Truth You Need», «Man In Black», «Canʼt Come Back», «Truth on Youth». Примечательно, что в последнем треке Джексон читает рэп — он записан в дуэте с рэпером LL Cool J (музыкант рассказывал, что действительно сотрудничал с Джексоном).

Грегг Масгроув уже обращался к наследникам Майкла Джексона по поводу своей находки — те изучили записи, но по неизвестной причине отказались их покупать. В официальном письме, которое семья Джексонов предоставила бывшему полицейскому, говорится, что наследники не претендуют на кассеты. При этом они дали понять, что любой обладатель пленок не сможет получить авторские права на эти композиции. Из чего следует, что эти песни вряд ли смогут быть официально обнародованы, заключает The Hollywood Reporter.

В ответ на это Масгроув заявил, что собирается продать найденные записи коллекционерам. Для этого он намерен обратиться в четыре крупных аукционных дома.

Майкл Джексон считается одним из самых успешных музыкантов в истории поп-музыки. За свою сольную карьеру он выпустил десять студийных альбомов, которые разошлись тиражом более 500 миллионов копий. Музыканта подозревали в домогательствах к детям, он отрицал эти обвинения. Джексон умер в июне 2009 года в возрасте 50 лет — вскоре после того, как анонсировал масштабный прощальный концертный тур. После смерти певца вышло еще два альбома его неизданных песен.

