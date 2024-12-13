Российские пропагандисты показали «подземный город» в оккупированной части Херсонской области. Фотографии
Российские государственные агентства распространили фото «подземного города» в оккупированной части Херсонской области. О строительстве этого сооружения впервые было объявлено в феврале 2024 года. Тогда РИА Новости со ссылкой на военных из группировки войск «Днепр» сообщало, что цель — «обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров». Утверждалось, что блиндажи находятся на глубине трех метров, а общая протяженность сооружений составляет три километра. В «подземном городе», сообщали государственные агентства, есть, в числе прочего, подземная кухня, прачечная, баня и тренажерный зал. Ранее показывали видеокадры из «подземного города», теперь же ТАСС распространил фотосъемку (скорее всего постановочную) из этого сооружения.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.