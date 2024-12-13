Российские пропагандисты показали «подземный город» в оккупированной части Херсонской области. Фотографии

Российские государственные агентства распространили фото «подземного города» в оккупированной части Херсонской области. О строительстве этого сооружения впервые было объявлено в феврале 2024 года. Тогда РИА Новости со ссылкой на военных из группировки войск «Днепр» сообщало, что цель — «обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров». Утверждалось, что блиндажи находятся на глубине трех метров, а общая протяженность сооружений составляет три километра. В «подземном городе», сообщали государственные агентства, есть, в числе прочего, подземная кухня, прачечная, баня и тренажерный зал. Ранее показывали видеокадры из «подземного города», теперь же ТАСС распространил фотосъемку (скорее всего постановочную) из этого сооружения.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Один из переходов между помещениями в подземном укрытии российских военных в оккупированной части Херсонской области. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Столовая в подземном укрытии войск РФ. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Занятие по управлению беспилотниками в «подземном городе», как его называют российские пропагандисты. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia Ремонтная мастерская в подземном сооружении в Херсонской области. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Парикмахерская в подземном укрытии российских войск в оккупированной части Херсонской области. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Помещение для отдыха в подземном укрытии. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

«На территории подземного города есть все необходимое для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих», — говорится в подписи к фотографиям, распространенным российской пропагандой. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Пекарня в подземном сооружении. 4 декабря 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia