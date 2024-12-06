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На войне России с Украиной активно применяют дроны. Их сбивают силы ПВО российской армии и ВСУ. Фотографии с обеих сторон фронта
Источник: Meduza
Война в Украине стала первым в мире конфликтом, где в боевых действиях столь массово применяются беспилотники. И вооруженные силы России, и ВСУ уделяют особое внимание как развитию и внедрению новых дронов, так и защите от БПЛА противника. «Медуза» публикует фотографии групп ПВО, в задачу которых входит борьба с дронами. Снимки сделаны по обе стороны фронта.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.