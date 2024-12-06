На войне России с Украиной активно применяют дроны. Их сбивают силы ПВО российской армии и ВСУ. Фотографии с обеих сторон фронта

Война в Украине стала первым в мире конфликтом, где в боевых действиях столь массово применяются беспилотники. И вооруженные силы России, и ВСУ уделяют особое внимание как развитию и внедрению новых дронов, так и защите от БПЛА противника. «Медуза» публикует фотографии групп ПВО, в задачу которых входит борьба с дронами. Снимки сделаны по обе стороны фронта.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

ВС РФ

Военнослужащий российской группы войск «Центр» из расчета ЗУ-23 — зенитной установки калибра 23 мм, разработанной в СССР в конце 1950-х годов. Покровский участок фронта. 28 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российский военный с боеприпасом для ЗУ-23. Покровский участок фронта, 28 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Работа 3У-23. Покровский участок фронта, 28 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Для борьбы с дронами ВС РФ используют и «Тор-М1» — зенитный ракетный комплекс малой дальности, поступивший на вооружение Советской армии в начале 1980-х. Покровский участок фронта, 3 декабря 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

ВСУ

Украинские военные, помимо прочего, используют для борьбы с дронами мобильные комплексы ПВО. В том числе пикапы с установленным на них орудием, например, пулеметом или переносным зенитно-ракетным комплексом. Вид из кабины одного из мобильных комплексов ПВО. Орехов, Запорожская область, 2 декабря 2024 года Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинский военный из 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ с переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Стингер» (FIM-92) в Запорожской области. 2 декабря 2024 года Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Боец 118-й ОМБр ВСУ из мобильной группы ПВО. Запорожская область, 2 декабря 2024 года Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинский мобильный комплекс ПВО во время ночного патрулирования. Черниговская область, 2 декабря 2024 года Maksym Kishka / Global Images Ukraine / Getty Images

Мобильный комплекс ПВО в Черниговской области Украины. 2 декабря 2024 года Maksym Kishka / Global Images Ukraine / Getty Images

Черниговская область, 2 декабря 2024 года Maksym Kishka / Global Images Ukraine / Getty Images

Работа мобильного комплекса ПВО. Черниговская область, 2 декабря 2024 года Maksym Kishka / Global Images Ukraine / Getty Images

Военный, вернувшегося с ночного дежурства, обнимает командира одной из групп ПВО ВСУ. 18 ноября 2024 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA