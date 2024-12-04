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Авдеевка под российской оккупацией. Как выглядит город, который, как уверяет российская пропаганда, «восстанавливают». Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ захватили Авдеевку в Донецкой области в феврале 2024 года. В ноябре российские государственные СМИ распространили фото, на которых, как утверждалось, был показан первый жилой дом, построенный в городе строителями из Ямало-Ненецкого автономного округа (один из снимков, распространенных российской пропагандой, можно посмотреть здесь). Фотографии, которые публикует «Медуза», позволяют увидеть, как выглядят другие части Авдеевки.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.