Авдеевка под российской оккупацией. Как выглядит город, который, как уверяет российская пропаганда, «восстанавливают». Фотографии

Войска РФ захватили Авдеевку в Донецкой области в феврале 2024 года. В ноябре российские государственные СМИ распространили фото, на которых, как утверждалось, был показан первый жилой дом, построенный в городе строителями из Ямало-Ненецкого автономного округа (один из снимков, распространенных российской пропагандой, можно посмотреть здесь). Фотографии, которые публикует «Медуза», позволяют увидеть, как выглядят другие части Авдеевки.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Плакат к Дню народного единства — государственному празднику в России — на одной из улиц Авдеевки. 4 ноября 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Поврежденные в ходе боев за город жилые дома. 4 ноября 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Авдеевка. 25 ноября 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Авдеевка. 4 ноября 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Российский вертолет над Авдеевским коксохимическим заводом. Во время боев за город он был одним из ключевых пунктов обороны ВСУ. Завод, который был крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе, разрушен. Как считают в украинской компании «Метинвест» — владельце предприятия, — он не подлежит восстановлению. 25 ноября 2024 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA