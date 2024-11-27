«Что мы делаем на Украине? За что сражаемся? Кто наш враг?» На эти вопросы российским мобилизованным должны «прямо и ясно» отвечать священники, считает РПЦ. Фотографии

Вместе с российскими войсками, участвующими в полномасштабном вторжении в Украину, на фронте находятся священнослужители Русской православной церкви (РПЦ). Они, как рассказывал в интервью «Коммерсанту» председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, в числе прочего помогают «мобилизованным российским парням» «прямо и ясно» ответить на вопросы: «Что мы делаем на Украине? За что сражаемся? Кто наш враг?». «Медуза» публикует фотографии службы, которую в 1430-м гвардейском мотострелковом полку провел протоиерей Вячеслав Завьялов — настоятель храма Воскресения словущего села Битягово городского округа Домодедово в Подмосковье. Снимки, сделанные в оккупированной части Запорожской области, распространило российское государственное агентство ТАСС.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

Александр Полегенько / ТАСС / Profimedia

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