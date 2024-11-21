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Украинские саперы ставят мины под Покровском, на который готовятся наступать российские войска. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска готовятся к новому наступлению на Покровск в Донецкой области и соседние с ним поселки. Как писала «Медуза», командование ВС РФ, судя по последним атакам, планирует выйти к городу с востока и юга (со стороны Селидово) одновременно. Однако вряд ли операция в Покровске начнется до того, как российские войска смогут захватить Курахово — на два крупных наступления им не хватит сил. Украинские военные готовятся отражать наступление войск РФ. «Медуза» публикует фотографии работы украинских саперов в «серой зоне» на покровском направлении.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.