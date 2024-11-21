Украинские саперы ставят мины под Покровском, на который готовятся наступать российские войска. Фотографии

Российские войска готовятся к новому наступлению на Покровск в Донецкой области и соседние с ним поселки. Как писала «Медуза», командование ВС РФ, судя по последним атакам, планирует выйти к городу с востока и юга (со стороны Селидово) одновременно. Однако вряд ли операция в Покровске начнется до того, как российские войска смогут захватить Курахово — на два крупных наступления им не хватит сил. Украинские военные готовятся отражать наступление войск РФ. «Медуза» публикует фотографии работы украинских саперов в «серой зоне» на покровском направлении.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Украинские саперы устанавливают мины на линии фронта в районе Покровска. 17 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Саперы занимаются дистанционным минированием, сбрасывая боеприпасы с дронов. Ночь на 18 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Как писали украинские СМИ, в том числе «Фокус» со ссылкой на экспертов, сброшенные с дронов мины срабатывают при попытке их переместить или при приближении к ним металлических объектов. Ночь на 18 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Украинские военные в укрытии готовят боеприпасы для минирования. 17 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Минирование проводят в ночное время, чтобы, в частности, избежать ударов российских дронов, действующих на линии фронта. 17 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Украинские саперы в «серой зоне» на покровском направлении. 17 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Минные поля должны помешать продвижению российских войск, готовящих новое наступление на Покровск. 17 ноября 2024 года Kostya Liberov / Libkos / Getty Images