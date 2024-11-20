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Российские войска находятся в 6-7 километрах от Константиновки. В городе нет отопления и воды. Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ продвигаются в сторону Константиновки Донецкой области вдоль дороги, связывающей этот город с Часовым Яром. По состоянию на 20 ноября линия фронта находится примерно в 6-7 километрах от Константиновки. В городе, где до начала полномасштабной войны жили более 67 тысяч человек, нарушена подача воды (питьевую воду жителям привозят волонтеры и ГСЧС), не работает централизованное отопление. Восстановить работу городских коммуникаций невозможно из-за постоянных обстрелов, заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, в очередной раз призвав жителей эвакуироваться.