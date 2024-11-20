Российские войска находятся в 6-7 километрах от Константиновки. В городе нет отопления и воды. Фотографии

Войска РФ продвигаются в сторону Константиновки Донецкой области вдоль дороги, связывающей этот город с Часовым Яром. По состоянию на 20 ноября линия фронта находится примерно в 6-7 километрах от Константиновки. В городе, где до начала полномасштабной войны жили более 67 тысяч человек, нарушена подача воды (питьевую воду жителям привозят волонтеры и ГСЧС), не работает централизованное отопление. Восстановить работу городских коммуникаций невозможно из-за постоянных обстрелов, заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, в очередной раз призвав жителей эвакуироваться.

Спасатели ГСЧС Украины раздают питьевую воду оставшимся в Константиновке жителям. 13 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Пожарные тушат один их домов в Константиновке, загоревшийся из-за обстрела. 13 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Волонтеры благотворительного фонда «Восток-SOS» помогают эвакуироваться жительнице Константиновки. 14 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Константиновка. 19 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Константиновка. 19 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Константиновка. 19 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жительница Константиновки Татьяна на пороге своего разрушенного дома. 19 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жительница Константиновки убирается в своем доме после очередного обстрела. 19 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Погибшая во время обстрела жительница Константиновки. 18 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press