Израиль все ближе к созданию военной администрации в секторе Газа, утверждает издание Ynet Но никакой ясности с будущим анклава все еще нет

Израильские танки на границе с сектором Газа. 14 июля 2024 года Tsafrir Abayov / AP / Scanpix / LETA

Израиль, вероятно, готовится к созданию военной администрации в секторе Газа. Об этом пишет Ynet со ссылкой на собственные источники. По информации издания, службы безопасности Израиля занимаются поиском «внешних структур», которые под контролем Израиля возьмут на себя решение вопросов, связанных с гуманитарной помощью в анклаве. Кроме того, Армия обороны Израиля укрепляет свои позиции в секторе Газа, расширяя захваченную территорию и создавая военные посты.

По данным Ynet, на создании военной администрации в Газе настаивает Южное командование ЦАХАЛ, сейчас военные ведут диалог с политическим руководством страны по этому поводу. Дискуссии о создании военной администрации усилились на фоне двух факторов, которые «ранее сдерживали представителей праворадикального крыла кабинета министров» Израиля (речь идет, в частности, о министре финансов Бецелеле Смотриче и министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире). Эти факторы — увольнение министра обороны Йоава Галанта и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Собеседники Ynet утверждают, что Галант выступал против идей министра финансов страны Бецалеля Смотрича, который, в частности, выступает за то, чтобы Израиль оккупировал северную часть сектора Газа и аннексировал Западный берег Иордана.

Никакого политического решения в отношении послевоенного будущего сектора Газа принято не было, но правительство Израиля, как утверждает Ynet, занимается вопросом создания военной администрации. Помимо экономических, материально-технических и инфраструктурных последствий, а также вопросов безопасности, существуют правовые факторы — в частности, контроль над миллионами палестинцев и решение их гуманитарных проблем.

«Источники указывают на отсутствие ясности в вопросе о том, что Израиль будет делать с Газой после 13 месяцев войны», — констатирует Ynet, добавляя, что создание военной администрации означает, что Израиль должен будет обеспечивать потребности палестинского населения, в том числе гуманитарную помощь, электричество и связь, а также позволять международным организациям доставлять продовольствие и вакцины.

Еще одно решение, которое обсуждается на протяжении долгого времени, но сейчас никак не продвигается — это передача контроля над сектором Газа Палестинской администрации. Однако против этого выступают премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и члены его правительства, отмечает Ynet.

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