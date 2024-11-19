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Российские войска штурмуют Торецк. Бои идут на улицах города. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска пытаются взять штурмом город Торецк в Донецкой области. Уже несколько месяцев бои идут непосредственно на территории города. «Представьте себе, насколько масштабны эти бои и насколько они тяжелые для нас», — говорила в средине ноября в эфире телемарафона представитель группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова. Под контролем российских войск находится около 50% Торецка, сообщил в интервью New Voice, опубликованном 19 ноября, офицер бригады "Азов" с позывным «Скромный». Он добавил, что противник постоянно стягивает свои резервы на это направление. «Медуза» публикует фотографии из Торецка.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.