Российские войска штурмуют Торецк. Бои идут на улицах города. Фотографии

Российские войска пытаются взять штурмом город Торецк в Донецкой области. Уже несколько месяцев бои идут непосредственно на территории города. «Представьте себе, насколько масштабны эти бои и насколько они тяжелые для нас», — говорила в средине ноября в эфире телемарафона представитель группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова. Под контролем российских войск находится около 50% Торецка, сообщил в интервью New Voice, опубликованном 19 ноября, офицер бригады "Азов" с позывным «Скромный». Он добавил, что противник постоянно стягивает свои резервы на это направление. «Медуза» публикует фотографии из Торецка.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Бои за Торецк идут с начала лета 2024 года. Город фактически разрушен. Съемка с дрона. 12 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Бойцы батальона «Карпатская Сечь» — одного из украинских подразделений, держащих оборону в Торецке. 12 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

11 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images 11 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Российский авиаудар по позициям украинских войск в Торецке. 12 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Украинские военные в пункте приема раненых в Торецке. 11 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Один из раненых бойцов ВСУ, защищающих Торецк. 11 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images