Freedom Letters

Русскоязычное издательство Freedom Letters, работающее за пределами России, выпустило настольную карточную игру «Иноагент. Поймай их всех!» — аналог «Мафии», в котором мафию заменили «иноагенты» и «иноагентки», мирных жителей — «обыватели», шерифа — «прокурор», а маньяка — «ветеран ». Freedom Letters сообщило о выходе игры 13 ноября, она появилась на Ozon, но после того, как на нее обратили внимание СМИ и пользователи соцсетей, игру убрали с сайта маркетплейса.

На Ozon игру описали так:

В одном замечательном Городе жили замечательные жители. И все у них было хорошо, пока не пришли они — иноагенты! Иноагенты все испортили. Их надо изловить и немножечко уничтожить (но очень гуманно).

В правилах игры на Ozon говорилось, что она длится до тех пор, пока горожане не поймают всех «иноагентов» или «иноагенты» не построят свой новый город. В «Иноагента» могут играть от шести до 20 человек, длительность партии составляет от 10 минут до часа. Согласно описанию, в игре 34 карты.

Издательство Freedom Letters сообщило, что часть средств от продажи игры пойдет политическим заключенным.

Freedom Letters и пользователи соцсетей опубликовали фотографии игральных карточек. Вот какие там роли

«Иноагент». Есть три разных персонажа. Первого «иноагента» описывают так: «подлые мысли всякие», «багаж ненужных знаний», в одной руке «фига в кармане», в кармане «билет в Ереван». Описание второго «иноагента»: «низкопоклонство перед Западом», «белое пальто», в кармане «грязные деньги Госдепа». Описание «иноагентки»: «никому не интересное мнение», «котик (ну как без котика?)», в руке «тыквенный латте», в кармане «онлайн Певчих».

«Чиновник». Его описывают так: «патриотические речи», «крестик», в двух руках «зарплата за полчаса», в кармане «гражданство страны НАТО».

«Прокурор». В описании упоминаются «государственные мысли». В одной руке со словами «кара божья», в кармане деньги со словами «подбросили».

«Обыватель». Его описывают словами «Глаза навыкате, но никакого напряжения в них». В руках «айфон в кредит» и «повестка».

«Ветеран ». В его описании: «твердый взгляд», «русский дух», в руке «поллитра нектара и амброзии».

«Ветеран СВО» не упоминался в правилах на Ozon. О том, что он есть в игре, в беседе с изданием «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») рассказал глава и основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе.

Урушадзе так описал правила игры:

По правилам игры, «иноагенты» просыпаются по ночам: «Они знакомятся друг с другом, проводят расследования, записывает ролики на ютьюбе, рисуют антивоенные граффити, меняют ценники в магазинах и, уставшие, но довольные, засыпают. В это время Герой CBО кого-нибудь убивает (и показывает Ведущему — кого именно)».

Утром Жители «ловят „иноагента“» (или нет, как повезет) и всячески его наказывают. Если попался действительно «иноагент», его сразу сажают в СИЗО до конца игры. Если это обычный гражданин — то все равно он какой-то подозрительный, на всякий случай его отправляют в релокацию до конца игры. Если это оказался Герой CBО — то его отправляют обратно на фронт.

Автор игры заявил, что придумал ее как шутку. По его словам, «иноагенты» выиграть в ней не смогут — «все как в жизни»

Игру придумал анонимный автор, живущий в России, пишет «Север.Реалии». Он рассказал журналистам, что «идея „Мафии наоборот“ пришла к нему больше года назад, просто как шутка: игра, где „иноагенты“ не могут ничего сделать, а их всех уничтожают, все как в жизни».

По словам автора игры, карточки нарисовал художник Александр Макаров, живущий в Израиле. Основатель Freedom Letters Георгий Урушадзе рассказал, что, когда он увидел игру, идея его сразу покорила, потому что ему нравится «Мафия». «Я получил уже готовый вариант игры, и, хотя это не книжный проект, я сразу сказал „Давайте сделаем, идея правильная и интересная“», — сообщил он.

Автор «Иноагента» считает, что в эту игру нельзя выиграть. «У нее такие правила, что победить в нее невозможно, если ты „иноагент“. Это, скорее, такой документ — вот так сейчас обстоят дела. Но главное в ней — что она вызывает смех. Страшное, бесчеловечное, несправедливое — оказывается уродливым и смешным. И, мне кажется, смех спасает. Если не страну, то хотя бы кукушеньку», — заявил автор игры.

Георгий Урушадзе при этом уверен, что «иноагенты» могут выиграть, если ведущий добавит в игру меньше «злых персонажей» или «обыватели» встанут на сторону «иноагентов».

Игру раскритиковали люди, объявленные «иноагентами». Издательство ответило, что «смех — единственное, против чего бессильна диктатура»

Одним из первых с критикой игры выступил политолог Иван Преображенский, объявленный «иностранным агентом» в мае 2023 года. «Честно говоря, на мой вкус, „в жопу“ такую „тонкую самоиронию“ издательства-иноагента. Вот пусть и правда [бывший главред „Эха Москвы“ Алексей] Венедиктов покупает. Или управление по общественным проектам президента [Владимира] Путина и его глава Сергей Новиков», — написал Преображенский в фейсбуке.

Бывший координатор движения «Голос» в Твери, бывший координатор «Открытой России» Артем Важенков, объявленный «иноагентом» в сентябре 2021 года, заявил, что «данная ирония, мягко говоря, неоднозначна». «В вашей игре иноагент (а я иноагент) — это белое пальто, никому не нужное мнение, тыквенное латте и т. п. Я вот из-за этого статуса лишился средств к существованию, у меня под арестом недвижимость, я в межгосударственном розыске. И мне не до смеха. Хотя наверное моих идейных противников ваша игра позабавит», — написал Важенков в комментариях к публикации издательства в инстаграме.

Представители Freedom Letters, отвечая на комментарий Важенкова, заявили: «Все герои этой игры изображены в ироничном стиле. Потому что смех (ирония, сатира, юмор…) — единственное, против чего бессильна диктатура». Георгий Урушадзе, в свою очередь, сказал, что игру стоит рассматривать как шутку и развлечение:

Это психологическая игра, она помогает отдохнуть от серьезности, немножко расслабиться и посмеяться, в том числе над собой. Для меня как для иноагента она не оскорбительна. Да, есть те, кто говорит «Ах, ведь иноагенты — люди, как это можно». Но, по-моему, у них просто нет чувства юмора. Другие возмущаются — почему это ветеран «СВО» изображен каким-то алкашом, а чиновник или прокурор — со взяткой в кармане? Типа они взяток никогда не берут. На самом деле это просто наша реакция на ситуацию, которая сама по себе абсурдна: я считаю, что настоящие иноагенты сидят в Кремле и издают указы, ослабляющие страну, разрушающие армию, экономику, моральный дух и репутацию России. А нас с вами назначили иноагентами ни за что ни про что. Над этим абсурдом мы и смеемся.

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