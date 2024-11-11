Christian Charisius / dpa / Scanpix / LETA

Немецкий актер и режиссер в начале ноября впервые оказался в Беларуси. Он приехал в Минск для съемок в промо-ролике о дрифт-заездах, организуемых одной из местных спортивных фирм.

8 ноября государственное агентство «БелТА» распространило видео с пресс-конференции Швайгера в Минске, посвященной этому рекламному кинопроекту. Во время беседы с журналистами актер сказал на английском языке, что слышал о Беларуси только хорошее и это «очень чистая и безопасная страна». «Мне нравятся люди, они очень дружелюбные, всегда улыбаются», — рассказал Швайгер. Он также поблагодарил врачей из Минска, которые помогли ему в восстановлении после серьезного заболевания. Последние несколько месяцев у Швайгера был септический шок из-за открытой раны на ноге, которая едва не привела к ампутации.

Информация о поездке немецкого актера в Минск вызвала неоднозначную реакцию. Например, его раскритиковала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Конечно, мы бы приветствовали приезд большего числа иностранцев в Беларусь. Но не сейчас, когда в стране царит террор. Вот почему для меня стало большим разочарованием увидеть визит Тиля Швайгера, — заявила она в комментарии немецкому таблоиду Bild. — В такие времена нельзя просто приехать в диктатуру и вести себя так, будто ничего не произошло. Я бы предложил господину Тилю Швайгеру использовать возможность своего приезда, чтобы встретиться с политзаключенными или записать видео в их поддержку. Это стало бы хорошим жестом с его стороны».

Сама же газета Bild вышла 10 ноября с материалом под заголовком «Тиль Швайгер занимается пропагандой друга Путина». В статье говорилось, что визит Швайгера в Минск имеет «горьковатый привкус». Журналисты упрекнули актера в том, что он «восторгается ситуацией» и «лирически восхваляет условия жизни» в Беларуси, которой уже 30 лет «железной рукой управляет друг Путина Александр Лукашенко».

Швайгер не ответил на запрос журналистов Bild, но позже в сторис инстаграма опубликовал свои разъяснения на фоне скриншота статьи таблоида. Он заявил, что посещает Беларусь исключительно в рекламных целях и дистанцируется от всякой «политической и идеологической позиции».

Недавно я принял участие в пресс-конференции исключительно для того, чтобы рассказать о моем участии в фильме в рамках рекламной кампании, а также поделиться с публикой кроющейся за этим творческой работой. Мне обещали, что мероприятие будет полностью сконцентрировано на рекламе и ее содержании. К сожалению, должен констатировать, что часть пресс-конференции была вырвана из контекста и использована для поддержки посыла, который не соответствует ни моим убеждениям, ни моим намерениям. Для ясности: я не поддерживал никакой политической или идеологической позиции, которая получилась в связи с этим материалом, и дистанцируюсь от этого. Мое участие было строго ограничено тем, чтобы говорить о рекламе. Я сожалею, что эта ситуация привела к возмущению или неправильной интерпретации.