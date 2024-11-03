Власти штата Нью-Йорк усыпили белку по имени Арахис и енота Фреда, которых изъяли у местного жителя Марка Лонго, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления чиновников департамента охраны окружающей среды штата и департамента здравоохранения округа Хемунг.

По словам Лонго, он подобрал бельчонка на обочине дороги в 2017 году, после того как мать детеныша сбила машина. Лонго выхаживал животное восемь месяцев, а затем попытался отпустить на волю. Но вскоре белка вернулась — раненая. Тогда Лонго решил, что она не выживет в дикой природе, и оставил жить у себя дома, дав имя Арахис (по-английски Peanut).

Вскоре Лонго стал выкладывать в соцсети видео своей жизни с белкой. Арахис стал популярным — на момент публикации этого материала на его инстаграм были подписаны более 600 тысяч человек. Как отмечает Associated Press, история Лонго и Арахиса не раз освещалась в американской прессе, сюжеты о них выходили на телевидении.

Когда Лонго только подобрал белку, он работал инженером и жил в штате Коннектикут. После встречи с Арахисом он переехал в небольшой городок Пайн-Сити в штате Нью-Йорк и в 2023 году открыл там приют для животных. Лонго назвал приют в честь Арахиса — PʼNuts Freedom Farm. Сейчас там содержатся около 300 животных, в том числе лошади, козы и альпаки.

30 октября сотрудники департамента охраны окружающей среды штата пришли домой к Лонго и забрали Арахиса, а также енота Фреда, которого Марк с женой недавно приютили и после реабилитации собирались отпустить. По словам владельца животных, сотрудники департамента провели у него дома «рейд» и обыск без необходимого ордера. «Со мной обращались, будто я был наркоторговцем, а они искали наркотики и оружие», — возмутился Лонго.

Представитель департамента заявил, что ведомство получило «многочисленные сообщения от населения о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных». В итоге чиновники начали проверку этих жалоб, которая закончилась визитом к Лонго.

В рекомендациях на сайте департамента по охране окружающей среды Нью-Йорка подчеркивается, что люди не должны относиться к молодым диким животным как к возможным питомцам — не только потому, что это незаконно, но и из-за того, что они не приспособлены для жизни в неволе и могут переносить болезни. Животные, за которыми ухаживали люди без специальных знаний, могут оказаться не приспособлены для жизни на воле и, когда их выпускают, возвращаются к людям, что может приводить к негативным последствиям.

Марк Лонго признал, что по законам штата запрещено содержать дикое животное без специального разрешения. Он утверждает, что занимался оформлением соответствующих документов, пишет Associated Press. При этом владелец белки осудил реакцию властей на жалобы. «Если мы не соблюдаем правила, направьте нас в нужное русло, чтобы мы соблюдали правила, понимаете? — сказал он. — Сообщите нам, что нужно сделать, чтобы жить с Арахисом дома и не беспокоиться о том, что его заберут».

После изъятия Арахиса более 45 тысяч человек подписали петицию в защиту белки и ее владельца. Они требовали вернуть животное.

2 ноября стало известно, что белку и енота усыпили. Чиновники заявили, что животных подвергли эвтаназии для проверки на бешенство после того, как белка укусила одного из участников расследования. Всем, кто контактировал с белкой и енотом, чиновники посоветовали обратиться к врачу.

Марк Лонго заявил, что решение властей штата Нью-Йорк забрать и усыпить животных «не останется без внимания». Он не уточнил, что собирается предпринять. По словам владельца белки, он не видел, чтобы она кусала кого-то, когда животное забирали из дома.

«Честно говоря, до сих пор кажется чем-то нереальным, что государство, в котором я живу, выбрало меня в качестве мишени и забрало двух самых любимых животных на этой планете, даже не поместив их в карантин. Они забрали их из моего дома и просто убили», — сказал Лонго Associated Press.

История изъятия Арахиса стала резонансной. На новость о том, что белку усыпили, отреагировал в том числе миллиардер Илон Маск, который регулярно комментирует различные обсуждаемые события. Он обвинил государство в «похищении» Арахиса, а также высказал мнение, что властям не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных и их питомцев. При этом Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, использовал смерть белки для предвыборной агитации. В одном из постов он заявил: «Президент Трамп спасет белок».

Другие сторонники Трампа накануне выборов также раскритиковали власти штата за решение в отношении животного, в том числе подчеркнув, что Нью-Йорк возглавляют демократы.