Железная дорога Walt Disney World в парке Magic Kingdom во Флориде, 31 мая 2024 года Gary Hershorn / Getty Images

Бывшего сотрудника компании Disney Майкла Шойера подозревают в том, что он после увольнения проник в систему управления меню в ресторанах парка развлечений Walt Disney World и поменял информацию о содержании аллергенов в некоторых позициях. Об этом пишет издание 404 Media, ссылаясь на материалы иска, поданного в суд Флориды.

В документах не названа компания, о которой идет речь, но адвокат Шойера подтвердил 404 Media, что это именно Disney. В иске говорится, что Шойер неоднократно заходил в систему и «манипулировал информацией», добавляя к некоторым пунктам меню указания, что они безопасны для людей с аллергией на арахис — хотя в действительности это могло привести к летальным исходам. Помимо этого, Шойер менял цены блюд и добавлял ненормативную лексику в некоторых пунктах меню. В одном случае, как говорится в иске, он вывел программное обеспечение из строя на несколько недель.

Также, согласно иску, в меню, которые должны были «отображаться на больших досках для просмотра за пределами соответствующего ресторана», Шойер поменял QR-коды и перенаправил их на сайт boycott-israel.org.

Сотрудники компании рассказали, что заметили подмену, потому что в программе создания меню все шрифты были заменены на символьный шрифт Wingdings. Меню с измененной информацией обнаружили в Disney после того, как их напечатали, но еще до того, как их начали распространять в ресторанах.

Систему инвентаризации меню разработала эксклюзивно для Disney сторонняя компания. В иске утверждается, что Шойер смог попасть в нее, используя пароли, к которым у него все еще был доступ. После этого компания Disney сбросила пароли для входа в систему создания и управления меню.

По словам адвоката, представляющего Шойера, в иске указано, что никто не пострадал в результате действий его подзащитного. В самой компании на запрос о комментарии не ответили.

В отношении компании Disney рассматривается отдельный иск, поданный жителем Нью-Йорка, жена которого умерла от аллергии после ужина в ирландском пабе Raglan Road курорта Walt Disney Parks and Resorts. У нее была аллергия на орехи и молочные продукты, и перед едой она уточнила у официанта, нет ли в заказанной ей пище аллергенов. Тот ответил отрицательно, но после ужина женщине стало плохо, спасти ее врачи не успели.

Компания Disney настаивала на том, что дело должно быть передано в арбитраж из-за пункта в положениях и условиях стримингового сервиса Disney+, на который муж умершей был подписан в 2019 году. В нем говорится, что пользователи должны решать все споры с компанией в арбитражном порядке. Однако после негативной реакции в соцсетях компания отказалась от этого требования.