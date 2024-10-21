Ширель Голан спаслась во время нападения террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль. Год спустя она покончила с собой в свой день рождения Семья девушки винит в ее смерти правительство Израиля

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Израильтянка Ширель Голан, выжившая при нападении террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, покончила с собой год спустя. Утром в воскресенье, 20 октября 2024 года, ее нашли мертвой во дворе ее дома недалеко от Нетании. В этот день Ширель исполнялось 22 года.

В прошлом октябре Ширель была вместе с другом на музыкальном фестивале Nova, проходившем в пустыне рядом c кибуцем Реим на юге Израиля, когда на него напали террористы ХАМАС. Сначала она с другом пыталась уехать с фестиваля на машине, но безуспешно. Как рассказывала сама Ширель, они несколько часов прятались в кустах и едва не сели в другую машину — все 11 ее пассажиров в итоге были убиты или похищены террористами. В конце концов выбраться с места нападения друзьям помог полицейский.

После пережитого у Ширель начали проявляться симптомы посттравматического расстройства ( ), включая диссоциацию и отчуждение, рассказали ее родственники. Один из старших братьев Ширель Эяль (всего в семье было пятеро детей, Ширель была младшей) рассказал, что просил сестру обратиться за квалифицированной помощью, когда заметил, что та отдаляется от людей. Ширель ответила, что не получала никакой помощи от государства, а только от организации Tribe of Nova Community, основанной другими выжившими и родственниками погибших на фестивале.

Эяль говорит, что его сестра все сильнее погружалась в депрессию и совсем не хотела выходить из дома. Ширель дважды госпитализировали в психиатрическую клинику, но официально диагноз ПТСР, по словам семьи, ей так и не поставили. «Если бы государство позаботилось о ней, ничего бы этого не произошло. Государство Израиль убило мою сестру дважды. Один раз в октябре, морально, и второй раз сегодня, в ее 22-й день рождения, физически», — говорит Эяль Голан.

По его словам, мать Ширель была вынуждена досрочно уйти на пенсию, чтобы быть рядом с дочерью. Он рассказывает, что семья не отходила от Ширель «ни на миллиметр», а единственный раз, когда они оставили ее одну, произошел утром в ее день рождения. Ширель должна была отправиться с родителями к Стене плача, но не захотела, сказав, что останется спать дома.

Эяль утверждает, что ни сами выжившие во время нападения террористов ХАМАС, ни их близкие не получают от властей никакой помощи. Он считает, что государство должно «проснуться», иначе самоубийств может стать больше. «Я потерял сестру, но я хочу поднять шум, чтобы другие не потеряли своих близких», — говорит он. На фестивале Nova 7 октября погибли более 360 человек. Еще десятки были захвачены террористами в заложники. Всего в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли около 1200 человек, еще 250 оказались в плену.

В министерстве благосостояния и социального обеспечения заявили, что разделяют горе семьи Ширель Голан. Всех переживших теракт 7 октября и их родственников, нуждающихся в помощи, в министерстве призвали обращаться на горячую линию.

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