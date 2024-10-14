Над американской авиабазой Лэнгли больше двух недель летали неизвестные беспилотники Власти арестовали китайского студента, замеченного позже в этом районе с коптером. Но чиновники не верят, что дроны запускали любители

Авиабаза ​​Лэнгли, Вирджиния, 20 мая 2018 года Senior Airman Anthony Nin Leclerec / U.S. Air Force / Alamy / Vida Press

В декабре 2023 года над авиабазой Лэнгли на побережье Вирджинии в течение двух с половиной недель наблюдали скопление неизвестных беспилотников. Они прилетали в сумерках, некоторое время кружили и улетали обратно. Сбить их было нельзя, отследить — очень сложно. Некоторые чиновники подозревали, что к запуску дронов причастны Россия или Китай, которые хотели таким образом проверить реакцию американских военных. Дроны перестали летать в конце декабря, но в январе полиция заметила китайского студента, запускавшего беспилотник недалеко от базы. Спустя несколько дней его арестовали, а затем приговорили к полугоду тюрьмы. Но откуда прилетали дроны, кружившие над базой, так и осталось невыясненным. Журналисты The Wall Street Journal поговорили об этом с чиновниками, а также ознакомились с судебными документами, полицейскими отчетами и фотографиями беспилотников.

Впервые неизвестные дроны появились над авиабазой Лэнгли в начале декабря. Чаще всего они прилетали в сумерках — примерно через час после заката. Генерал ВВС США Марк Келли, приехавший на авиабазу, наблюдал, как сначала с севера появился один дрон, который летел со скоростью более 160 километров в час на высоте от 1000 до 1200 метров. За ним последовали другие дроны. Около полуночи беспилотники, как правило, улетали. Так продолжалось 17 дней.

Отследить дроны было практически невозможно — они пересекали территорию базы, находящейся на полуострове, и продолжали движение на юг, выходя за пределы досягаемости радаров. Летали они, как правило, по одной и той же схеме: один или два дрона с фиксированным крылом располагались повыше, несколько более маленьких коптеров летели пониже и медленнее, иногда зависая в воздухе. Сбивать беспилотники военные не могли — вблизи от баз это запрещено законом, если только дрон не представляет непосредственной угрозы персоналу.

Военные сообщили о беспилотниках в Пентагон и в администрацию Белого дома. Чиновники собрались на совещание, чтобы попытаться найти возможные объяснения появлению дронов и выдвинуть идеи о том, как на них реагировать.

Один из чиновников предложил использовать электронные сигналы для глушения навигационных систем дронов, но другие предупредили, что это может нарушить работу местных систем экстренной помощи 911 и сетей вайфая. Еще одно предложение заключалось в использовании оружия направленной энергии, но представитель Федерального управления гражданской авиации отметил, что это несет слишком высокий риск для коммерческих самолетов в декабрьский сезон праздников. Некоторые чиновники, как пишет WSJ, подозревали, что к операции по запуску дронов причастны Россия или Китай, которые таким образом хотели проверить реакцию американских войск.

При этом участники совещаний отмечали, что дронами вряд ли управляют любители, учитывая сложность операции и повторяющийся паттерн полетов. Руководство Лэнгли призвало корабли ВМС США и береговой охраны проследить за дронами, но им это не удалось — коптеры были намного меньше военных самолетов и не всегда отображались на радарах. Военным пришлось откалибровать свои системы, которые игнорировали все, что напоминало по размерам птицу. Кроме того, маленькие коптеры не использовали обычный диапазон частот, доступный для коммерческих дронов — и это стало еще одним свидетельством в пользу того, что операторы не были любителями.

В итоге руководство Лэнгли отменило ночные учебные миссии, опасаясь столкновений с дронами, а истребители F-22 переместило на другую базу.

23 декабря дроны прилетели в последний раз. Загадку их появления в Белом доме так и не разгадали. Однако в январе федеральные власти арестовали 26-летнего студента университета Миннесоты по имени Фэнъюнь Ши, запускавшего беспилотник в нескольких километрах от базы Лэнгли. 6 января Ши заметили местные жители, когда он пытался высвободить беспилотник, застрявший на дереве — и вызвали полицию. Те, приехав, спросили у Ши, почему он управляет дроном в такую плохую погоду, и посоветовали ему вызвать пожарную службу для помощи, но Ши вместо этого сел в машину и уехал. 18 января его задержали, когда он собирался лететь в Китай с билетом в один конец.

Дрон, который Ши пытался достать с дерева, в тот же день упал на землю и оказался у федеральных следователей. Агенты ФБР нашли на нем снимки военных судов в сухом доке. Некоторые из них были сделаны около полуночи.

Следователи узнали, что Ши купил дрон на распродаже в Сан-Франциско за день до своей поездки. Доказательств, связывающих его с китайским правительством, они не нашли, однако Ши обвинили в незаконной съемке секретных военно-морских объектов. Ши признал вину и в октябре предстал перед судом. Судья заявил, что история Ши о том, что он был в отпуске и запускал дроны посреди ночи ради развлечения, выглядит неубедительно. Студента приговорили к шести месяцам тюрьмы. Адвокат Ши отмечает, что если бы он был шпионом, то «худшим из когда-либо известных».