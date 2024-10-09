В Тольятти убили девочек двух и пяти лет. В преступлении подозревают их 13-летнюю сводную сестру

Сотрудник СК на месте убийства двух девочек в Тольятти, 9 октября 2024 года Следственный комитет РФ / ТАСС / Profimedia

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве двух малолетних детей в Тольятти (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК).

Тела двух девочек двух и пяти лет с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 8 октября в одном из домов в Комсомольском районе города. У погибших множественные ножевые ранения шеи и туловища.

На причастность к преступлению, заявили следователи, проверяется 13-летняя сестра погибших. Ее отправили в психиатрический стационар, где она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным СМИ, в квартире проживала семья из семи человек: муж и жена воспитывали пятерых дочерей в возрасте двух, пяти, 10, 13 и 18 лет от разных браков. Соседи по дому отзывались о семье как благополучной.

Связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Shot и «112» пишут, что преступление произошло после инцидента с домашним насилием в семье. Некоторое время назад жена выгнала мужа из дома, заподозрив его в измене. В ответ он ворвался в квартиру и избил ее. Женщина написала на него заявление в полицию, но позже простила и разрешила мужу вернуться домой.

Подозреваемая 13-летняя девочка, утверждают каналы, была против возвращения отчима и отговаривала мать с ним мириться. Чтобы отомстить ему, она решила убить своих малолетних сводных сестер — дочерей мужчины от первого брака.

Девочка совершила преступление, пока родители давали показания в отделе полиции по поводу домашнего насилия, пишут издания. Тела погибших обнаружила ее десятилетняя сестра. После убийства подозреваемая якобы пошла гулять и на вопрос матери, что произошло дома, написала: «Ах-ах-ах. Это я!», утверждает Shot.

Наказание по статье 105 УК в зависимости от степени тяжести может составлять до пожизненного заключения. Уголовная ответственность по статье об убийстве наступает с 14 лет.