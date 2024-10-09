В Сахаре прошли проливные дожди. Фотографии

Деревня Мерзуга на юго-востоке Марокко, 2 октября 2024 года AP / Scanpix / LETA

Агентство Associated Press опубликовало фотографии из пустыни Сахара на юго-востоке Марокко, сделанные после прошедших обильных дождей. В одном из самых засушливых мест в мире выпало огромное количество осадков. По оценке властей Марокко, в сентябре в нескольких районах, в том числе в наиболее пострадавшем городе Тата, за два дня выпало больше осадков, чем в среднем за год (среднегодовое значение — менее 250 миллиметров). В сельской общине Тагуните в 450 километрах к югу от Рабата, столицы Марокко, за сутки выпало более 100 миллиметров осадков. Сотрудник Главного метеорологического управления Марокко Хуссин Юабеб заявил AP, что столько осадков за такой короткий промежуток времени не выпадало уже 30-50 лет. Собеседник агентства заявил, что из-за прошедшего внетропического циклона погода в регионе может измениться в ближайшие месяцы и годы — из-за большого количества влаги в воздухе испарение увеличится, что может привести к новым ливням. Из-за осадков в начале сентября в Марокко и Алжире погибли более 20 человек.

Возле деревни Мерзуга из-за проливных дождей образовалось озеро, 2 октября 2024 года. Мерзуга располагается рядом с популярной достопримечательностью — песчаным массивом Эрг-Шебби AP / Scanpix / LETA

AP / Scanpix / LETA

AP / Scanpix / LETA

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