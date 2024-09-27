Новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи в городе Ухань

В Китае в конце мая — начале июня затонула новейшая атомная подводная лодка, пишут CNN, The Wall Street Journal и ряд других западных СМИ со ссылкой на американские военные источники.

Субмарина, первая из нового класса подлодок «Чжоу», по данным источников, затонула на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group, где ее строили, недалеко от города Ухань. На эту верфь Китай недавно решил перевести производство подлодок из Хулудао на северо-востоке страны.

На спутниковых снимках, сделанных в марте, видна новая подлодка — она пришвартована к пирсу и имеет характерную X-образную корму. На снимках, которые компания Maxar Technologies сделала в июне, подлодки возле пирса уже нет.

10 марта 2024 года. Подлодка класса «Чжоу» у пирса на верфи недалеко от города Ухань Maxar Technologies / CNN

16 мая 2024 года. Подлодка по-прежнему стоит у пирса на верфи Planet Labs Inc

15 июня 2024 года. Субмарина на спутниковых снимках не видна, возле пирса плавучие краны Planet Labs Inc / Reuters / Scanpix / LETA

Технологический процесс предполагает, что подлодки после спуска на воду проводят несколько месяцев у пирсов на верфях, пока на них устанавливают оборудование и проводят другие работы, отмечают эксперты. Следы новой подлодки исчезли со спутниковых снимков гораздо раньше, чем могло бы быть закончено ее оснащение. При этом, отмечают эксперты, к пирсу, где стояла и пропала подлодка, в июне были подогнаны сразу несколько плавучих кранов, которые, как предполагают эксперты, поднимали субмарину.

Бывший офицер-подводник Томас Шугарт, работающий в Центре новой американской безопасности, отметил в интервью WSJ, что после подъема на подлодке, которая была затоплена, придется проверять всю электронику и, возможно, многое заменять, что увеличивает срок сдачи субмарины в эксплуатацию.

Неизвестно, были ли погибшие и пострадавшие при аварии подлодки. Также нет никакой информации о том, проводили ли замеры радиации в связи с инцидентом. При этом эксперты оценили как низкий риск ядерной утечки, отметив, что подлодка не выходила в море и ее реакторы, вероятно, не работали на высоком уровне мощности.

Инцидент с новейшей атомной подлодкой, считают источники в Пентагоне, «в дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования поднимает и более глубокие вопросы о внутренней подотчетности Национальной освободительной армии Китая и надзоре за оборонной промышленностью страны, которая уже давно страдает от коррупции».

В Минобороны Тайваня, который Китай считает своей территорией, заявили, что знают об инциденте с субмариной благодаря «многочисленным методам разведки и наблюдения», но не стали вдаваться в подробности.

«Потопление новой атомной подводной лодки, которая была произведена на новой верфи, замедлит планы Китая увеличить свой флот атомных подводных лодок», — сказал Брент Сэдлер, офицер в отставке, работающий в аналитическом центре Heritage Foundation.

Официально власти Китая происшествие с подлодкой класса «Чжоу» не комментировали. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил Reuters, что у дипломатов нет никакой информации об инциденте.

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