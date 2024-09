В Швейцарии впервые применили капсулу для самоубийств Sarco. С ее помощью покончила с собой 64-летняя американка Власти не разрешали использовать капсулу. По делу задержаны несколько человек

Капсула Sarco в лесу в Швейцарии, 23 сентября 2024 года The Last Resort / AFP / Scanpix / LETA

Полиция кантона Шаффхаузен в Швейцарии сообщила 24 сентября, что задержала несколько человек после того, как женщина умерла, использовав капсулу для самоубийств Sarco, применение которой продвигает служба ассистированных самоубийств . Прокуратура Швейцарии начала расследование по делу о склонении к самоубийству и пособничестве.

В полиции рассказали, что в 16:40 23 сентября прокуратура получила сообщение от юридической фирмы о том, что во второй половине дня 23 сентября в лесу в коммуне Мерисхаузен в кантоне Шаффхаузен недалеко от границы с Германией произошло ассистированное самоубийство с использованием капсулы Sarco. На место прибыли полицейские, судебно-медицинские эксперты и представители прокуратуры. Капсулу изъяли, а умершую женщину доставили в Институт судебной медицины Цюриха, чтобы провести вскрытие. Прокуратура выясняет, были ли совершены другие уголовные преступления.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах России (список доступен здесь). По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

Sarco — разработка физика Филипа Ничке, выступающего за легализацию ассистированного суицида. Он сам тестировал устройство — в кислородной маске

В Швейцарии впервые применили капсулу Sarco, говорится в публикации нидерландской газеты De Volkskrant, первой сообщившей об использовании устройства (статья издания перепечатана на сайте организации The Last Resort, созданной в 2023 году специально для использования Sarco).

Sarco — это герметичная капсула футуристического вида, чьи размеры сопоставимы с гробом. Смерть в капсуле наступает после того, как находящийся в ней человек нажимает кнопку и выпускает азот, в течение минуты снижая уровень кислорода до смертельного. Капсулу разработал 77-летний австралийский врач и физик Филип Ничке, который последние 10 лет живет в Нидерландах. Ничке — основатель организации Exit International, которая выступает за легализацию эвтаназии и ассистированного суицида. Exit International стоит за разработкой капсулы Sarco, выполненной при помощи 3D-печати, стоимость разработки — более одного миллиона долларов, сообщает Associated Press.

По словам создателя капсулы, Sarco обеспечивает «быструю, спокойную и надежную смерть» без помощи врачей или лекарств. Филип Ничке в прошлом несколько раз тестировал капсулу с использованием кислородной маски, в том числе в присутствии журналистов De Volkskrant.

Филип Ничке в капсуле Sarco в Роттердаме, Нидерланды, 8 июля 2024 года Ahmad Seir / AP / Scanpix / LETA

В капсуле умерла 64-летняя американка. Перед смертью она заявила, что хочет покончить с собой из-за болезни, а ее сыновья «полностью согласны» с этим решением

При помощи капсулы Sarco умерла 64-летняя жительница США, которая специально приехала в Швейцарию, сообщили в The Last Resort. Женщина, чье имя не раскрывается, умерла в 16:01 по местному времени 23 сентября. Процедуру контролировал немецкий ученый Флориан Виллет — один из руководителей The Last Resort и член швейцарского отделения Exit International. В The Last Resort утверждают, что Виллет стал единственным человеком, присутствовавшим при смерти женщины.

Филип Ничке — технический консультант The Last Resort — наблюдал за смертью женщины по видеосвязи из Германии и следил за пульсом и уровнем кислорода в крови с помощью датчиков, прикрепленных к ее телу. Ничке сказал в интервью De Volkskrant, что процесс прошел «хорошо». «Как только она легла в аппарат Sarco, она почти сразу нажала на кнопку. Она действительно хотела умереть. Больше она ничего не говорила», — рассказал изобретатель Sarco. По его словам, женщина потеряла сознание в течение двух минут и умерла через пять минут.

«Мы видели внезапные, небольшие сокращения и движения мышц на руках, но она, вероятно, в то время уже находилась без сознания. Все выглядело именно так, как мы и ожидали», — сообщил Ничке.

«Идиллическая мирная смерть в швейцарском лесу, где The Last Resort использовал устройство Sarco, чтобы помочь американке умереть так, как она хотела», — пишет Филип Ничке в соцсети X. На фото — 64-летняя женщина смотрит на Sarco — «задолго до того, как лечь в капсулу», говорится в статье De Volkskrant

Перед смертью американка сделала несколько устных заявлений, в частности, адвокату Фионе Стюарт — одному из руководителей The Last Resort, жене Филипа Ничке. В четырехминутной записи, которую получили журналисты De Volkskrant, женщина заявила, что уже два года хотела умереть — с тех пор, как у нее диагностировали тяжелое заболевание, сопровождаемое сильными болями. В заявлении организации Exit International, которое приводит Associated Press, сказано, что у женщины была значительно ослаблена иммунная система.

Американка заявила, что двое ее сыновей «полностью согласны» с ее решением. «Они на 100 процентов поддерживают меня», — говорится в заявлении женщины, которое цитирует De Volkskrant. Фиона Стюарт сообщила журналистам, что сыновья женщины подтвердили это в письменных заявлениях, переданных The Last Resort. Они не присутствовали при процедуре в Швейцарии. По словам Стюарт, при подаче заявления американка сообщила, что «хочет умереть как можно скорее». Женщину обследовал психиатр, который признал ее психически здоровой.

После смерти американки была задержана фотограф De Volkskrant, проводившая съемку перед смертью женщины. В публикации издания сказано, что фотографии в лесу коммуны Мерисхаузен сделала Верле Хан. В полиции подтвердили, что фотограф задержана. В МИД Нидерландов заявили, что контактируют с газетой и швейцарскими властями.

Представитель The Last Resort сообщил телеканалу CNN, что задержаны один из руководителей организации Флориан Виллет, журналист из Нидерландов и двое граждан Швейцарии. Среди задержанных — два швейцарских юриста, сообщает издание Schaffhauser Nachrichten со ссылкой на Филипа Ничке. По состоянию на 25 сентября задержанные оставались под стражей. Представитель прокуратуры в Шаффхаузене отказался сообщить подробности, но подтвердил, что задержаны четыре человека.

Швейцария — одна из немногих стран, где разрешен ассистированный суицид. Власти страны давно выступали против применения капсулы Sarco

Как отмечает Associated Press, законодательство Швейцарии разрешает ассистированное самоубийство при условии, что человек уходит из жизни в результате собственных действий — в самом процессе не должен участвовать кто-либо посторонний, а люди, способствующие этому, не делают это «из каких-либо корыстных побуждений». В Швейцарии есть несколько организаций, помогающих людям покончить с собой. При этом в Швейцарии не разрешена эвтаназия, то есть намеренное умерщвление неизлечимо больного человека медицинскими работниками по его просьбе.

Филип Ничке ранее сообщил AP, что его организация проконсультировалась с юристами в Швейцарии, которые посчитали, что использование капсулы Sarco будет законным в этой стране.

Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер заявила 23 сентября (до того, как стало известно о смерти американки), что капсула Sarco не соответствует закону о безопасности продукции, поэтому не может применяться, а использование азота в ней нарушает закон о химических веществах, пишет Schaffhauser Nachrichten.

В июле прокурор кантона Шаффхаузен направил юристам Exit International письмо, в котором предупредил, что в случае использования Sarco любому оператору капсулы будет грозить до пяти лет лишения свободы. Прокуроры в других регионах Швейцарии также отмечали, что использование капсулы может привести к судебному преследованию.

Летом 2024 года 54-летняя жительница США, у которой диагностировали многочисленные заболевания, собиралась стать первым человеком, который использует капсулу Sarco, но от этих планов в итоге отказались.

