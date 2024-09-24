В США приговорили к смертной казни обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году Его ДНК не совпадает с ДНК преступника. Семья жертвы против казни. Прокурор округа тоже. Но приговор все равно собираются привести в исполнение

24 сентября в штате Миссури собираются казнить 55-летнего Марселласа Уильямса, которого обвиняют в убийстве женщины, совершенном в 1998 году. Это будет уже третья попытка казни. Первый раз она должна была состояться в 2015 году, но ее отложили по решению Верховного суда, давшего адвокатам время на экспертизу. Исследование показало, что ДНК Уильямса не совпадает с ДНК преступника, образцы которой нашли на месте убийства. Однако суд не принял это во внимание и снова назначил дату казни. В 2017 году ее отложили еще раз — по решению губернатора штата. Но пришедший ему на смену в 2023 году новый губернатор заявил, что «нужно двигаться вперед», и казнь была назначена в третий раз. Сам Уильямс настаивает на своей невиновности. Против казни выступают прокурор округа и семья жертвы.

11 августа 1998 года социальная работница и бывший репортер St. Louis Post-Dispatch Фелиция Гейл была найдена мертвой в своем доме в пригороде Сент-Луиса — ей нанесли 43 ножевых ранения. Вскоре по подозрению в причастности к убийству был задержан на тот момент 29-летний Марселлас Уильямс. Расследование продолжалось больше года. На месте преступления остались отпечатки пальцев, следы обуви и волосы, а на кухонном ноже — ДНК преступника. В 2001 году суд признал Уильямса виновным в убийстве, грабеже и краже со взломом и приговорил его к смертной казни.

По версии обвинения, Уильямс проник в дом Гейл через разбитое окно. Услышав шум воды в душе, он нашел большой мясницкий нож, и когда Гейл спустилась вниз, убил ее. Из ее дома исчезли кошелек и ноутбук ее мужа.

Адвокаты Уильямса заявили, что он был осужден на основании показаний двух свидетелей. Одним из них был сокамерник Уильямса, второй свидетель — его бывшая девушка. Они находились под следствием по уголовным делам, не связанным с обвинением против Уильямса, и могли дать показания в расчете на выгодные для себя условия, а также за вознаграждение в 10 тысяч долларов. Кроме того, в ходе допросов их показания менялись и часто противоречили вещественным доказательствам, найденным на месте убийства.

Попытки оспорить приговор долгое время не приносили результата, но в 2015 году Верховный суд штата Миссури согласился отложить казнь, чтобы дать адвокатам Уильямса возможность провести экспертизу ДНК. Анализ показал, что ДНК Уильямса не совпадает с ДНК преступника, образцы которой нашли на кухонном ноже. Не совпали также образцы ДНК с одежды убитой и из-под ее ногтей. Однако Верховный суд Миссури не принял во внимание результаты этой экспертизы и назначил новую дату казни Уильямса на август 2017 года.

Во второй раз казнь была отложена всего за несколько часов до приведения приговора в исполнение. Тогдашний губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс назначил комиссию для расследования новых обстоятельств.

Однако в июне 2023 года новый губернатор Майк Парсон распустил комиссию, прежде чем она представила свои выводы. «Эта комиссия была создана почти шесть лет назад, и пришло время двигаться вперед», — говорилось в заявлении Парсона. Он заявил, что можно было бы «тянуть еще шесть лет, оставляя семью жертвы в подвешенном состоянии и ничего не решая», но его администрация этого не сделает. Адвокаты Уильямса подали в суд на Парсона за роспуск комиссии, но Верховный суд штата отклонил иск и в июне 2024 года назначил казнь Уильямса на 24 сентября.

Проект в поддержку несправедливо осужденных Innocence Project, который в течение нескольких лет активно распространял информацию о деле Уильямса, подчеркивает, что осудившее его жюри присяжных состояло из 11 белых и одного чернокожего. Правозащитники указывают на вероятную расовую дискриминацию.

В 2024 году ходатайство об отмене приговора подал офис прокурора округа Сент-Луис Уэсли Белла. В заявлении офиса говорилось, что убийца оставил после себя «значительные вещественные доказательства» и «ни одно из них не может быть связано с Уильямсом». Прокурор также указывал на дополнительную экспертизу, которая показала, что сотрудники прокуратуры при сборе доказательств, не надев перчатки, брали в руки нож, ставший орудием убийства. Из-за этого на нем остались следы, не позволявшие определить, была ли там раньше ДНК Уильямса. Еще одним аргументом в пользу отмены приговора стало присутствие всего одного чернокожего в жюри присяжных.

В итоге адвокаты Уильямса достигли с прокуратурой соглашения о для их подзащитного, по условиям которой он должен был получить пожизненный срок в обмен на признание доказательств обвинения. На эту сделку согласилась и семья Фелиции Гейл. Но по настоянию генерального прокурора штата Миссури Эндрю Бейли Верховный суд заблокировал сделку и в августе 2024 года постановил оставить приговор Уильямсу в силе.

Митинг в поддержку Марселласа Уильямса в Клейтоне, Миссури, 21 августа 2024 года. На нем выступил Джозеф Амрин, оправданный после многих лет в камере смертников Jim Salter / AP / Scanpix / LETA

Петиция с требованием отмены казни Уильямса на сайте Innocence Project собрала более 720 тысяч голосов. Против казни также выступила семья убитой Фелиции Гейл, которая «выразила желание, чтобы смертная казнь не была приведена в исполнение». «Общественность не хочет, чтобы казнь была приведена в исполнение. Семья жертвы не хочет, чтобы казнь была приведена в исполнение, и прокуратура округа Сент-Луис не хочет, чтобы казнь была приведена в исполнение. Генеральная прокуратура, которая не имела к этому никакого отношения, пытается отправить его в камеру смертников», — заключил один из адвокатов Уильямса Джонатан Поттс.

23 сентября, меньше чем за сутки до казни, губернатор Майк Парсон заявил, что Уильямс «исчерпал все судебные средства, включая более 15 слушаний, на которых он пытался доказать свою невиновность». По его словам, «ничто из реальных фактов этого дела» не заставило его поверить в невиновность Уильямса, поэтому приговор будет приведен в исполнение.