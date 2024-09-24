В Испании мошенники обманули на 325 тысяч евро двух одиноких женщин в тяжелом психологическом состоянии. Преступники выдавали себя за Брэда Питта

Полиция Испании задержала пятерых человек, обвиняемых в мошенничестве, из-за обмана двух местных жительниц на 325 тысяч евро. Как сообщила Гражданская гвардия Испании 23 сентября, обвиняемые выманили деньги у женщин, выдавая себя за голливудского актера Брэда Питта.

По данным полиции, участники мошеннической схемы вступили в переписку с жительницами Гранады в Андалусии и Бискайи в Стране Басков, связавшись с ними на интернет-странице поклонников Брэда Питта, затем они переписывались в мессенджерах и по электронной почте.

В начале аферы мошенники изучили соцсети своих жертв и составили их психологический портрет. Преступники выяснили, что обе женщины — люди в уязвимом положении, не имеющие отношений и, предположительно, находящиеся в состоянии депрессии.

Мошенники убедили своих жертв, что те общаются с Брэдом Питом и между ними есть «некие чувства», заявили в полиции. Обе испанки поверили, что общаются с Брэдом Питтом и их ждут романтические отношения и совместное будущее с актером.

В дальнейшем мошенники убедили жертв инвестировать деньги в различные несуществующие проекты. У жительницы Гранады таким образом выманили 175 тысяч евро, у жительницы Бискайи — 150 тысяч. Женщины делали многочисленные денежные переводы, пока не обнаружили, что их обманули. Первой в полицию обратилась жительница Гранады, которая заявила в августе 2023 года, что у нее выманили 175 тысяч евро. В ходе расследования полицейские обнаружили вторую жертву аферы с поддельным Брэдом Питтом.

В ходе многомесячного расследования полицейские установили и задержали пятерых участников мошеннической схемы, в том числе двух лидеров преступной группировки. В ходе операции полицейские обыскали пять домов, изъяли несколько телефонов, банковские карты, два компьютера и ежедневник, «в котором были записаны фразы, которые мошенники использовали для обмана своих жертв». Под следствием также находятся десять человек, которые, по версии следствия, входили в преступную организацию. Полиция смогла вернуть 85 тысяч евро украденных денег.

Полиция показала, что изъяла во время обысков Diari de Tarragona

В ходе расследования полицейские также установили, что сын жительницы Гранады похитил у нее 17 тысяч евро, совершив три платежа с ее банковской карты. Мужчину арестовали по обвинению в мошенничестве. Полиция выяснила, что он не связан с преступной группировкой, обманувшей его мать.

Неизвестно, знает ли Брэд Питт о том, что его имя использовали в мошеннической схеме. Актер не комментировал сообщение испанской полиции.