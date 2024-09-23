Пермскую чиновницу посадили за хищения из благотворительного фонда. Она говорила в суде, что деньги потратили на избирательную кампанию Путина в 2018 году Путина должны были снять с выборов, говорится в расследовании «Голоса»

Александр Рюмин / ТАСС / Profimedia

Законность результатов выборов президента России в 2018 году должна быть поставлена под сомнение из-за уголовного дела вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой, обвиненной в хищениях из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Об этом в своем расследовании пишет общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос».

В феврале 2024 года бывшую пермскую чиновницу признали виновной в хищении из фонда 67,7 миллиона рублей — Лопаевой назначили четыре года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как стало известно теперь, в показаниях на суде она призналась, что 67 миллионов рублей, которые следствие сочло похищенными из фонда, были потрачены на организацию избирательной кампании Владимира Путина в 2018 году. За работу на тех выборах Лопаева, по ее словам, даже получила благодарственное письмо.

Однако, пишет «Голос», в финансовой отчетности кандидата в президенты Владимира Путина не было указано каких-либо поступлений из фонда «Содействие — XXI век». «Очевидное финансовое нарушение такого масштаба должно было повлечь снятие действующего президента страны с выборов», — говорится в расследовании.

По закону кандидат может финансировать предвыборную кампанию только со своего специального избирательного счета. Если кандидат нарушает это правило и потратит более 20 миллионов рублей из стороннего источника, его должны снять с выборов.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Пермском крае в 2010 году. Его учредителем выступил кинорежиссер и художественный руководитель «Пермской синематеки» Павел Печенкин. Пожертвования в фонд в обмен на налоговые льготы делала компания «Лукойл Пермь». Средства тратили на социокультурные проекты Пермского края. По данным прокуратуры, с 2014 по 2019 год в фонд «Содействие — XXI век» поступили 4,8 миллиарда рублей пожертвований. Общий оборот фонда составлял 22 миллиарда 781 миллион рублей. В 2017 году директором фонда стала Елена Найданова, которая также была финансово уполномоченным предвыборного штаба врио губернатора Максима Решетникова. Печенкин ушел из фонда в 2021 году, когда понял, что там происходит «что-то нехорошее».

В региональных СМИ уголовное дело о хищениях в фонде привлекло внимание главным образом из-за выявленных трат на личные нужды губернатора Решетникова.

Между тем еще в августе 2023 года глава «Содействие — XXI век» Елена Найданова, ставшая фигуранткой уголовного дела и скрывшаяся от следствия за границей, рассказывала в интервью 59.ru, что средства фонда тратились в том числе на теневое финансирование предвыборных кампаний. По ее словам, на избирательную кампанию Владимира Путина 2018 года в Пермском крае из средств фонда были потрачены 134 миллиона рублей.

Это случилось по той причине, что партия «Единая Россия» не дала денег на кампанию, утверждала Найданова. «Я не знаю, спросите у „Единой России“, почему не удосужились штаб создать и получить деньги от Москвы, от финансово уполномоченного, и почему это все возложили на губернатора и он должен был — как бы я ни относилась к Решетникову — крутиться как может, нарушать все законы», — заявила она журналистам.

Согласно показаниям Найдановой, Лопаева говорила, что финансирование выборов президента РФ 2018 года будут проводить за счет средств фонда под видом проекта «Пермский край — движение вперед! Новое время». Договоры по этому проекту фактически не исполнялись — деньги обналичивали и тратили на зарплаты политтехнологам, оплату агитаторов и так далее.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук заявил, что аналогичные схемы используют и в других регионах. Если их масштаб сопоставим с пермским, то больше половины расходов на проведение избирательной кампании действующего президента были теневыми, считает Андрейчук. Речь может идти о сотнях миллионов рублей, при том что весь официальный избирательный фонд Путина тогда составлял 400 миллионов рублей.

«В нормальных условиях пермский суд стал бы политическим землетрясением: началось бы парламентское расследование, ФСБ и СК начали бы трясти десятки таких же фондов в других регионах, президент, скорее всего, ушел бы в отставку и были приняты серьезные поправки в законодательство», — резюмировал Андрейчук.

Читайте также

Владимир Путин украл выборы 2018 года. Их итоги должны отменить — даже по российским законам К такому выводу пришли независимые наблюдатели (они использовали нейросеть, видео с двух тысяч участков и метод Шпилькина)

Читайте также

Владимир Путин украл выборы 2018 года. Их итоги должны отменить — даже по российским законам К такому выводу пришли независимые наблюдатели (они использовали нейросеть, видео с двух тысяч участков и метод Шпилькина)