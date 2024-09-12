В Великом Новгороде вот-вот начнется строительство музейного центра на месте археологического раскопа с берестяными грамотами Под угрозой уничтожения участок с памятниками культуры Х—ХІІ веков, который еще не успели изучить

Визуализация проекта Национального историко-археологического центра имени академика Валентина Янина Проектный институт «Арена»

В историческом центре Великого Новгорода осенью 2024 года должно начаться строительство Национального историко-археологического центра имени академика Валентина Янина. Здание центра собираются возвести на месте Троицкого раскопа — на участке на территории Новгородского музея-заповедника, где с 1973 года работает археологическая экспедиция и были сделаны многочисленные научные открытия. Руководство музея утверждает, что центр обеспечит учреждение новым и современным хранилищем для его фондов, а Троицкий раскоп не будет уничтожен. Однако строительство расширили на участки с древнейшими культурными слоями, которые археологи, возможно, не успеют изучить, обратил внимание историк Владимир Коршаков. Он опубликовал петицию с требованием перенести стройку еще на год и дать специалистам время закончить исследования.

Инициатива строительства историко-археологического центра принадлежит Новгородскому музею-заповеднику. Администрация учреждения настаивает, что центр необходим в первую очередь самому музею и его памятникам — после завершения строительства в новом здании планируют разместить более 30% музейных фондов. Кроме того, на территории центра хотят открыть лаборатории, реставрационные мастерские, мультимедийные экспозиции, а также конференц-зал, молодежные студии и кафе.

Музей не скрывает, что центр построят на территории Троицкого раскопа, который сам же называет участком с «собственной уникальной историей». В феврале 2020 года инициативу Новгородского музея по строительству фондохранилища поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Через несколько месяцев Владимир Путин призвал выделить на стройку дополнительные средства.

В сентябре 2022 года Главгосэкспертиза разрешила строительство, и уже в конце 2023-го власти Новгородской области объявили, что работы начнутся следующей осенью. 9 сентября глава региона Андрей Никитин отчитался Путину, что стройка начнется в 2024-м. Ожидается, что она завершится к 2027 году. В мае газета «Ведомости» со ссылкой на сайт госзакупок сообщала, что стоимость проекта — пятиэтажного здания общей площадью 6200 квадратных метров — составит более 1,7 миллиарда рублей.

Центр решили назвать в честь археолога Валентина Янина, под руководством которого в 1973 году и начались работы на Троицком раскопе. С тех пор, как сообщает на своем сайте Новгородский музей-заповедник, на этом месте «были сделаны многочисленные научные открытия». Только в 2024 году на 17-м участке раскопа (Троицкий XVII) обнаружили более восьми тысяч находок, в том числе десятки берестяных грамот, древнерусских актовых печатей, включая одну из древнейших — печать Владимира Мономаха, — а также ювелирные украшения, уникальные памятники нумизматики, вооружения и быта. О находках, которые археологи находят в Троицком раскопе, регулярно пишут СМИ.

Визуализация проекта Национального историко-археологического центра имени академика Валентина Янина Проектный институт «Арена»

Сейчас на Троицком раскопе работают четыре команды археологов из Института археологии РАН, Центра археологических исследований Новгородского музея, Московского и Новгородского государственных университетов, которые пытаются завершить исследования до начала строительства. В конце августа директор Новгородского музея-заповедника музея Сергей Брюн успокаивал обеспокоенных специалистов, что историко-археологический центр начнут строить «только тогда, когда [в раскопе] все будет бережно разобрано под наблюдением наших лучших археологов, четырех авторитетнейших организаций». Он также обещал, что «никаких разборов Троицкого-17 ковшами [экскаваторов] не будет». «Либо Троицкий разбирается руками, либо не разбирается никак», — говорил директор.

Однако уже в начале сентября на фоне скорого завершения сезона раскопок и грядущей стройки в соцсетях и новгородских СМИ стали появляться сообщения с призывами помочь археологам. В них говорилось, что специалисты, которые занимаются раскопками, ищут около сотни волонтеров для работ на 17-м участке раскопа. «До начала осенних холодов в Великом Новгороде необходимо спасти уникальные берестяные грамоты. Грядущая стройка уничтожит ценные артефакты домонгольской истории», — заявляли авторы обращения.

11 сентября историк, автор телеграм-канала «Русские летописи» Владимир Коршаков опубликовал петицию к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием перенести сроки начала строительства центра и дать возможность археологам закончить раскопки на 17-м участке Троицкого раскопа в 2025 году.

По словам историка, котлован в рамках стройки будут рыть рядом с Троицкой церковью, где находится одна из самых старых частей Великого Новгорода. Изначально строительство планировалось на территории рядом с церковью, которая уже полностью изучена археологами. Но в 2022 году, утверждает Коршаков, площадь здания решили увеличить и теперь проект затронет еще 800 квадратных метров земли, где пока не было исследований. «Там есть слои, которые остались от самых первых веков древнерусской государственности, вплоть до 930-х годов. И копать будут прямо по этому древнейшему культурному слою, разрушая его и выкидывая в отвал», — говорит историк.

Археологам, по словам Коршакова, дали лишь два года на исследование оставшихся участков, хотя изначально они предупреждали, что для этого нужно минимум 4-5 лет. «Даже если сейчас на раскопки приедут тысячи волонтеров, это ничем не поможет — быстрее копать вглубь нельзя, это разрушит памятник точно так же, как это сделает строительная техника. Нужен именно перенос строительства на следующий год», — заключил он. На момент публикации материала «Медузы» петицию историка подписали около трех тысяч человек.

Директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, отвечая на критику строительства, заявил, что подобные сообщения удивили не только администрацию музея, но и археологов, работающих на 17-м участке Троицкого раскопа. «Для всех наших коллег, и для нашего музея, и Института археологии не очень ясным остается, как нормальный музейный и университетский призыв волонтерам присоединиться к работам на раскопе превратился в распространение фейковых и панических сообщений о грядущем уничтожении Троицкого XVII. Речь шла о том, чтобы максимально сосредоточить усилия над раскопками в этом сезоне, чтобы не откладывать бесконечно действительно нужного музею строительства», — заявил директор музея. Он обвинил в распространении «дезинформации» двух людей, имена которых не назвал. По его словам, они работали на раскопе «буквально пару дней» и «придумали себе „миссию спасения“ от несуществующей угрозы».

Брюн заявил, что строительство центра «крайне нежелательно откладывать» из-за проблемы с хранением фондов музея, которая, по его словам, тянется десятилетиями. Директор утверждает, что археологи могут успеть закончить исследования поздней осенью. «Но никто не допустит уничтожения одних памятников, сокрытых в слоях X-XI веков, ради размещения в новом фондохранилище других», — сказал Брюн.

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