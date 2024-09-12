Двух студентов в Москве посадили на срок до пяти с половиной лет по делу о развратных действиях. Дети, живущие по соседству, якобы увидели их в окне обнаженными

Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор двум студентам, обвиняемым по статье о развратных действиях в отношении двух и более лиц (часть 3 статьи 135 УК). Тимур А. получил пять лет колонии строгого режима, Даниил Р. — пять с половиной лет, сообщают Msk1.ru и «Московский комсомолец».

Тимура и Даниила задержали в августе 2022 года. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщал, что обвиняемых (как утверждалось, они были обнажены), заметили у открытого окна мальчики 12 и 13 лет, которые живут по соседству. Один из них рассказал о случившемся матери. Она, писала Baza, в свою очередь сообщила, что ее сын увидел двух мужчин в окне, когда катался на самокате. Как утверждается, они «слишком громко себя вели, обливали друг друга водой и занимались чем-то похожим на секс на подоконнике второго этажа». Женщина, по версии телеграм-канала, посчитала, что ребенок столкнулся с «какими-то извращенцами», и обратилась в полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали одного человека, второй сам пришел в полицию на следующий день, сообщал телеграм-канал. По версии Baza, один из них заявил полицейским, что пришел к другу для починки трубы, которую прорвало в ванной, и они разделись, чтобы не намочить одежду. По другой версии, которую приводит «Московский комсомолец», они утверждали, что один из них пришел в гости к другу, чтобы принять душ, потому что у него дома отключили горячую воду.

Первоначально Тимуру и Даниилу предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК). Им грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако позже дело переквалифицировали на статью о развратных действиях. Часть, которую им вменили, предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Обратившаяся в полицию женщина утверждала, что окно, в котором мальчики заметили студентов, выходило на детскую площадку, где в тот момент играли дети. Как сообщал «Московский комсомолец», всего потерпевшими по делу были признаны пятеро детей до 12 лет. Мать одного из потерпевших рассказывала Baza, что родители детей не желали арестованным ничего плохого и не ожидали, что «все так закрутится». Она также отметила, что «откровенного секса никто не видел». «Московский комсомолец» утверждал, что некоторые родители потерпевших выступали в защиту обвиняемых.

Спустя 11 месяцев после ареста студентов в рамках расследования дела провели следственный эксперимент, писал «Московский комсомолец». По данным газеты, он показал: с детской площадки невозможно увидеть то, что происходит в окне второго этажа дома, который находится не напротив игровой зоны, а в стороне.

Как отмечает Msk1.ru, до приговора Тимур и Даниил находились под арестом около двух лет, но для них будет невозможен перерасчет времени, проведенного в СИЗО, по схеме «один день за полтора в колонии», поскольку суд отправил их в колонию строгого режима.

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