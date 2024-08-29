ТНТ

Телеканал ТНТ 27 августа анонсировал сериал «Гудбай» о президенте США Джо Байдене, который прилетает в Россию, чтобы «разобраться, почему его санкции не работают против русских». По сюжету президент США теряет документы и, чтобы вернуться на родину, вынужден жить в хрущевке и работать учителем английского языка. ТНТ снимает сериал совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production, главную роль в шоу исполнил , а режиссером стал Евгений Невский, работавший над сериалом «Интерны». «Медиазона» получила сценарий пилотной серии, который присылали нескольким режиссерам перед запуском проекта. С любезного разрешения редакции «Медиазоны» мы публикуем текст сценария целиком.

Белый дом. Овальный кабинет

Глава ЦРУ стоит напротив стола, рядом с ним на экране инфографика RUSSIA и под ней круг, на котором 90 процентов выделено красным. Разговаривают на английском с синхронным переводом на русский.

Глава ЦРУ. За время санкций проделана колоссальная работа. Мы уже ввели все возможные санкции: потолок цен на нефть, отключили от платежной системы SWIFT, заморозили все счета…

Глава ЦРУ замечает, что Джо спит в кресле.

Глава ЦРУ. Господин президент!

Джо не реагирует. Глава ЦРУ кивает Главе администрации, та достает из кармана леденцы, кидает в Джо, тот резко просыпается.

Джо. Что? А! Я слушаю.

Джо смотрит на Главу администрации (красивую ухоженную женщину).

Джо. Красиво выглядите, Мистер Морган. Новый пол вам идет! (Главе ЦРУ) Продолжайте.

Глава ЦРУ. Мы заморозили все счета и конфисковали недвижимость.

Джо. Отлично… отлично. Значит, скоро они сами свергнут правительство.

Глава ЦРУ и Глава администрации переглядываются.

Глава ЦРУ. Нет, все россияне счастливы. Говорят — так им богачам и надо!

Джо. Счастливы?!

Джо злится и с силой сжимает деревянный карандаш в руках. Кажется, что он вот-вот сломается… но у Джо не хватает сил, он психует, откидывает карандаш.

Джо. Черт! Они что, титановые? Я вынужден пойти на крайние меры!

Напряжение. Все переглядываются.

Джо. Забираем у них «Макдональдс»!

Глава администрации. Опять? Мы это сделали первым делом.

Джо со всей силы бьет по столу, но получается очень слабо.

Джо. Тогда лишим их американских фильмов!

Глава ЦРУ. У них есть рутуб. Там все фильмы, даже раньше, чем у нас.

Джо еле-еле встает с кресла.

Джо. Сделайте хоть что-нибудь! Пусть весь наш бизнес уйдет из России!

Глава ЦРУ. Уже.

Показывает на экран.

Глава ЦРУ. Девяносто процентов продали свой бизнес и понесли колоссальные убытки.

Джо. И?

Глава ЦРУ. Русские теперь производят все сами, и их ВВП вырос.

Джо оседает на кресло.

Джо. Как? Мы тридцать лет душим их экономику! Откуда у них ресурсы?

Глава ЦРУ. Россия очень большая страна… они еще до конца сами не знают, что у них есть. Но благодаря нам — начали исследовать.

Джо тяжело вздыхает.

Глава администрации. Господин президент. Есть новый план! Мы…

Джо (перебивает). Засуньте свой план в свою белую, а до этого черную задницу. Я сам поеду в Россию и узнаю, как раз и навсегда навредить русским!

Глава администрации. Господин президент, вы не можете! У вас предвыборная кампания. Как мы без вас?

Джо. Я всего на пару дней. Надо поторопиться.

Джо встает из-за стола и очень медленно идет в другую сторону от выхода.

Глава ЦРУ. Дверь там.

Джо. Я знаю… просто смотрю на стену.

Джо идет на выход.

США. Белый дом. Гримерка

Глава ЦРУ стоит возле ширмы, за ней Джо, мы его не видим.

Глава ЦРУ. Господин президент, пожалуйста, подумайте еще раз. Лететь в Россию одному опасно, вас же узнают!

Джо (за кадром). Я что, по-твоему, дурак? Я применю метод маскировки! И затеряюсь среди русских!

Джо выходит из-за ширмы в длинной песцовой шубе и лисьей меховой шапке (а-ля барин). Глава ЦРУ — оценка, фейспалм.

Глава ЦРУ. Боюсь, что так в России уже давно не ходят.

Джо (смотрит в зеркало). Да? А зря. Красиво же… только жарко.

Монтажная склейка.

Джо стоит в милицейской форме, в образе героя из фильма «Красная жара».

Джо. А так?

Глава ЦРУ. У них нет милиции с 2011 года.

Джо. Что? Они победили преступность?

Глава ЦРУ. Вот именно, что нет! Господин президент, одумайтесь! Это очень опасно! Вы даже не знаете русский язык.

Джо (на чистом русском). *пип* в рот. Ты че, *пип* штопаный, в край *пип*? *пип* пиндосовская!

Глава ЦРУ. Какой красивый язык! Откуда вы знаете русский?

Джо. Выучил во время холодной войны… на всякий случай.

Глава ЦРУ. Вы сомневались в победе Америки?

Джо мнется, пытается перевести тему.

Джо.Так! Давайте в интернете посмотрим, как сейчас одеваются русские.

Монтажная склейка.

На экране планшета лента сайта «Одноклассники» — первая фотография: голый мужик (Максим Базалеев) в трусах в солнцезащитных очках пьет пиво на фоне снежных сугробов. Подпись — «Папин бродяга. Мамин симпатяга» и первый комментарий от Людмилы Базалеевой: «С освобождением, сынок».

Глава ЦРУ. Брр… мне через экран холодно стало. Им уже ходить не в чем. Работают наши санкции.

Джо листает ленту, на следующей картинке мужик в трех норковых шубах, дальше пожилые люди в «классическом» антураже России — женщина с кучей закруток, мужик с автоматом и детской коляской на фоне гаража, мужик на решетке мангала сушит носки, женщина в маленькой ванной с потрескавшейся плиткой и сломанной лейкой, но с лепестками роз, мужик с огромной рыбой на руках, женщина в автосервисе держится за шест.

Джо. Это что?

Глава ЦРУ. «Одноклассники».

Джо. Это одноклассники? Видимо, поэтому они такие умные… потому что учатся до старости.

Джо останавливается на фотографии пенсионера Иваныча (на нем клетчатая белая рубашка, олимпийка, коричневые брюки, потертые ботинки).

Джо. О! Мы с ним даже немного похожи. Как тебе?

Глава ЦРУ. Ужасно.

Джо. Значит, то что нужно.

США. Аэропорт

Джо в точно таком же образе, как у Иваныча, выходит из лимузина и идет в аэропорт, рядом с ним Глава ЦРУ, передает документы.

Глава ЦРУ. Вот деньги и русский паспорт.

Глава ЦРУ открывает паспорт на имя: Иванов Иван Иванович, смотрит билет.

Джо. Стамбул? Почему Стамбул! Мне нужно в Россию. (Задумывается) Что? Стамбул уже в составе России?

Глава ЦРУ. Еще нет. Из-за наших санкций отменили все прямые сообщения.

Джо. Черт.

Глава ЦРУ. Держите сумку и документы всегда при себе.

Глава ЦРУ убирает все документы в сумку и вешает ее на Джо.

Глава ЦРУ. Вы точно не хотите, чтобы наши люди сопровождали вас?

Джо. С ума сошел? Если нас раскроют, это будет международный скандал! Не переживай! Я справлюсь один.

Джо врезается в стеклянную дверь. Глава ЦРУ открывает дверь, Джо входит в аэропорт. Глава ЦРУ провожает его взглядом, к нему подъезжает джип. Из него выходят Агент Смит и Агент Джонс (в гавайских рубашках).

Агент Смит. Что за срочность?

Глава ЦРУ. Агент Смит, Агент Джонс. Вам предстоит выполнить серьезное задание.

Агент Смит. Посмотреть, в какие сериалы на «Нетфликсе» нужно добавить чернокожих?

Глава ЦРУ. Нет.

Агент Джонс. Найти нормального парикмахера для Трампа?

Глава ЦРУ. Дебилы… Вам предстоит задание, от которого зависит будущее Америки. Вы полетите в Россию и будете присматривать там за президентом!

Агент Смит. Путиным?

Глава ЦРУ. За нашим президентом.

Агент Джонс. Нашим президентом будет Путин?

Глава ЦРУ. Идиот! За Байденом! Но он не должен вас засечь. Вот необходимые документы и инструкции.

Глава ЦРУ выдает в черном пакете паспорта. Агенты открывают, мы видим в паспортах фамилии: Петровский и Боширкин.

Самолет взлетает.

Зал ожидания аэропорта Стамбула

Сонный Джо покупает воду в магазине Duty Free, идет на выход, вместе с ним выходит Физрук (типичный русский турист, сильно обгорел, в кепке «Russia», майка с принтом «ПИВОЗАВР», сланцы с носками и шорты, огромная сумка). Рамка на выходе пищит. К ним подбегает Продавец (турок), хватает Физрука.

Продавец (на английском). Стойте.

Физрук. Руки убери.

Продавец (на английском). Покажите, что в сумке.

Физрук. Че ты там бормочешь… ты в Турции! По-русски говори!

Физрук вырывается. Продавец показывает на сумку.

Физрук. Деда шмонай, смотри, какой взгляд хитрый. По-любому че-то стырил.

Продавец смотрит на Джо, у того в руках только бутылка воды.

Физрук (на английском). Покажите сумку, или я вызываю охрану.

Джо. Он просит показать сумку, или вызывает охрану.

Физрук. Оооо… недоверие вырисовывается. Ну на… смотри.

Физрук открывает сумку, достает оттуда халат и белые тапочки.

Физрук. Халат не ваш. Я его в отеле… купил.

Продавец заглядывает в сумку, там больше ничего нет.

Продавец (виновато). Excuse me.

Физрук (пародирует). Экскюзми. По-русски извиняться научись. Бесит меня ваш английский.

Джо и Физрук отходят от магазина. В аэропорту по громкой связи звучит объявление.

Диктор аэропорта (за кадром). Рейс Стамбул — Москва задерживается на три часа из-за поломки самолета.

Физрук. Долбаный Байден.

Джо — оценка ситуации «меня рассекретили». Испуганно смотрит на Физрука.

Джо. Что?

Физрук. Я говорю из-за этого придурка Джо и его санкций будем сидеть тут, пока детали из Казахстана не привезут.

Физрук достает из кармана пиджака Джо упаковку духов.

Физрук. Спасибо, дед. Удачно ты подвернулся. Откуда английский знаешь?

Джо. Я русский. Тридцать лет жил в Америке. Возвращаюсь на Родину.

Физрук. Аааа… Ну правильно, сейчас все на Родину возвращаются.

Физрук протягивает руку Джо и сильно ее сжимает. Джо корчится.

Физрук. Леха!

Джо. Иван Иваныч.

Физрук разливает колу из бутылки в пластиковые стаканчики, замечает двух Агентов.

Физрук. Видишь этих двух…

Физрук кивает на Агентов.

Физрук. По-любому заднеприводные. Уже пять минут на наши жопы пялятся.

Физрук протягивает стаканчик Джо.

Физрук. Давай, за знакомство.

Джо — оценка «не понял». Физрук чокается с ним, и они выпивают. Джо делает большой глоток, резко выплевывает.

Джо. Это что?

Физрук. Театральный коктейль. Виски-кола.

Физрук пару раз хлопает ладонью по спине Джо. Джо кашляет.

Физрук. Ладно, не хворай! Мне надо еще своей магнитик из Турции купить. (Осматривается) Где тут продавцов поменьше?

Физрук идет в сторону магазина. Джо — оценка, достает диктофон.

Джо (в диктофон). Ужесточить въезд в Турцию для русских.

Москва. Аэропорт

Самолет совершает посадку в РФ.

Москва. Аэропорт

Джо и Физрук стоят в очереди на паспортный контроль, сзади стоят агенты Смит и Джо. Физрук озирается на них.

Физрук (Джо). Опять эти геюги на нас пялятся. (Улыбаясь) Сейчас мы им приятное сделаем.

Монтажная склейка.

Физруку ставят печать в паспорте.

Физрук (пограничнику, шепотом). Я слышал, эти двое обсуждали, что алмазы в заднице везут.

Физрук кивает на агентов. Пограничник на них оценивающе смотрит.

К агентам подходят таможенники, что-то говорят. Ведут в комнату досмотра. Физрук смеется.

Москва. Около аэропорта

Джо покупает сим-карту у входа в аэропорт, к нему подходит Таксист-спекулянт.

Таксист-спекулянт. Такси до центра, пять тысяч. Едем? Дешевле, чем в приложении.

Джо кивает. Подходит Физрук, отгоняет Таксиста-спекулянта.

Физрук. Вали отсюда, барыга!

Физрук берет чемодан Джо. Джо — оценка, как будто Физрук хочет украсть чемодан.

Физрук. Пойдем, тебя сейчас разведут, без чемодана останешься. Пиндос… ты не обижайся… я это в прикол… тебе куда ехать-то?

Джо. Гостиница «Метрополь».

Физрук. О, по пути… мне в Лобню. Так и быть составлю тебе компанию!

Оценка Джо.

Дорога у аэропорта

Физрук и Джо выходят за шлагбаум аэропорта.

Джо (настороженно). А куда мы идем?

Физрук. Деньги твои экономить.

Физрук подходит к такси.

Физрук (таксисту). До Лобни через центр за двушку поедешь?

Таксист. Три.

Физрук. Ща… (Джо) У тебя три косаря есть?

Джо не понимает.

Джо. Ко-са-ря?

Физрук думает, как объяснить.

Физрук (показывает на пальцах). Мани-мани?

Джо достает из кошелька 100 долларов.

Джо. Столько хватит?

Физрук берет деньги.

Физрук. Нет, конечно. Но куда тебя девать? Не бросать же… потеряешься. Ладно, докину за тебя остаток.

Физрук и Джо садятся в такси. Такси отъезжает от аэропорта.

Улицы Москвы. Салон такси

Такси едет по красивым местам Москвы. Джо любуется через окно.

Таксист. Откуда прилетели?

Физрук. Я из Турляндии, а этот из Пиндосии. Домой вернулся… Видимо, жрать там совсем нечего.

Таксист. А я, если честно, от души желаю Байдену здоровья.

Джо (на автомате). Спасибо.

Таксист. Чем дольше этот старый пердун у власти, тем быстрее Америке хана.

Физрук и Таксист смеются.

Физрук. Это точно. Но, судя по всему, Еблайдену надо не в овальном кабинете сидеть… а в прямоугольном… лежать. (Истерично смеется) Дед, ну ты понял шутку юмора?

Джо. Вообще-то в Америке не так все плохо.

Физрук. Дед, ты вообще в экономике не сечешь? Внешний долг США видел? Год, два, и этот мыльный пузырь лопнет.

Таксист (уверенно). Факт.

Проезжают «Москва-Сити». Джо из окна авто смотрит на высотки.

Джо. Ого.

Физрук. Че, нравится?

Джо. Я и не знал, что Россия такая красивая!

Физрук. Москва — это тебе не Россия. Хочешь настоящую Россию увидеть — поехали ко мне в Лобню.

Джо задумывается.

Джо. Можно?

Физрук. Конечно. За твои деньги любой каприз.

Камера отдаляется. Аэросъемка. Мы видим, как такси ускоряется.

Голос навигатора. Маршрут перестроен.

Москва. Аэропорт

Из комнаты досмотра, чуть прихрамывая, выходят Агенты. За ними Таможенник, снимает перчатки.

Таможенник. Приносим свои извинения.

Агенты кивают и отходят в сторону.

Агент Смит. Проверь, где президент.

Агент Джонс открывает телефон — там карта и аватар Джо.

Агент Джонс. Куда он уехал?

Агент Смит. Какая-то Лобня.

Лобня. Окраина

Физрук и Джо выходят из такси.

Физрук. Вот, дед, настоящая Россия! Иди в гостишку заселяйся. Завтра экскурсию тебе проведу.

Джо смотрит на старое двухэтажное здание.

Джо. Это точно хорошая гостиница?

Физрук. Обижаешь. Лучшая. Потому что единственная. Все, давай, дед.

Физрук берет телефон у Джо и вводит свой номер.

Физрук. Вcе, цифры есть. Если че, звони. И лысину прикрой, а то напечет.

Физрук снимает с себя кепку «Russia» и надевает ее на Джо.

Физрук. Русифицирован!

Оценка Джо. Физрук уходит.

Джо видит напротив себя детскую площадку с ракетой. Джо записывает в диктофон.

Джо (шепотом). Опасные русские. У них уже с детства дети играют с ракетами.

Лобня. Гостиница

Джо стоит возле ресепшена, администратор Наташка оформляет. Джо оглядывается, замечает в лобби трех девушек легкого поведения. Одна из девушек замечает, что Джо смотрит на нее, и подмигивает. Джо приветственно машет им руками.

Наташка протягивает ему документы и ключ.

Наташка. Что-нибудь еще желаете?

Джо. Отдохнуть очень хочу.

Наташка. Поняла. Вот ваш президентский люкс.

Джо напрягается.

Джо. Президентский?

Наташка. Да. Вы же сами попросили лучший, а это единственный номер с туалетом. Добро пожаловать в Лобню.

Наташка протягивает ему документы и ключ.

Лобня. Гостиница. Номер

Джо осматривается. Это старенький номер с еще «пузатым» телевизором. Джо вздыхает, ложится на кровать, она скрипит. Стук в дверь. Джо встает, шаркает по коридору, открывает дверь. Входит проститутка.

Проститутка. Привет. Я в душ по-быстренькому, а то пропотела, в лобби кондер не работает.

Джо удивленно на нее смотрит.

Джо. А вы кто?

Проститутка протягивает руку.

Проститутка. Джессика.

Джо. Американка?

Проститутка. Нее, давай без извращений. Только классика. Ложиcь, я быстро.

Проститутка заходит в душ. Джо неуверенно ложится на кровать.

Джо (в диктофон). В России проблемы с водой. Люди ходят мыться друг к другу. Подумать, как это использовать.

Проститутка выходит из душа.

Проститутка. Дед. Тут унитаз не работает, позвони на ресепшен.

Проститутка видит, что Джо спит.

Проститутка. Ну так даже лучше.

Достает из сумочки книгу «Как стать хорошей матерью», садится в кресло.

Лобня. У гостиницы. Салон каршеринга

В машине каршеринга сидят агенты. Агент Джонс смотрит в телефон, на котором аватарка Джо на карте.

Агент Джонс. Судя по маячку, он здесь.

Агент Смит осматривается.

Агент Смит. Что он делает в этой дыре?

Агент Джонс. Не знаю. Может, опять заблудился, как тогда на сцене?

Агент Смит. Надо выяснить, все ли с ним в порядке.

Агент Смит открывает дверь, чтобы выйти из машины. Но в этот момент к гостинице подъезжает полицейский уазик, из которого выходят полицейские и заходят в гостиницу. Агенты переглядываются.

Агент Смит. Похоже, его рассекретили. Что делать?

Агент Джонс. Спасать президента.

Агент Джонс достает пистолет. Агент Смит — оценка.

Агент Смит. Откуда у тебя пистолет? Нас же проверяли в аэропорту.

Агент Джонс. Я спрятал его поглубже.

Агент Джонс хочет выйти из машины.

Агент Смит. Подожди… может, все обойдется и там просто кого-то убили.

Из гостиницы выводят проституток и Джо. Агенты переглядываются.

Джо. Что происходит? Я просто спал. Что, теперь даже это запрещено?

Полицейский. Дед, не бухти… сейчас протокол составим, показания дашь и пошаркаешь к своей бабке.

Полицейский сажает в уазик Джо, следом Наташку и Проституток.

Полицейский (Джо). Голову опускай!

Проститутка. Обычно ты мне так говоришь.

Полицейский захлопывает дверь «бобика». Машина уезжает. Агенты провожают ее взглядом.

Отдел полиции

Джо, Наташка сидят в кабинете. Полицейский 2 составляет протокол.

Полицейский (обращаясь к Джо). Дед, ну какой «спал»? Завязывай чушь пороть… пиши, как было… ничего я твоей бабке не расскажу.

Джо. У нас ничего не было.

Полицейский (второму полицейскому). Ты на хрена их привез? Ты на него посмотри, ему до смерти полтора секса осталось. Голую титьку увидит, инфаркт будет.

Второй полицейский. А чего делать? План-то выполнять надо.

Он наклоняется к Джо.

Второй полицейский. Дед, будь человеком. Скажи, что было.

Джо. Я не понимаю, что вы от меня хотите.

Второй полицейский. Дед… Сколько? Косаря хватит?

Джо. Вы предлагаете мне взятку?

Входит Физрук, протягивает руку, здоровается с Полицейским.

Физрук. Здорово. Я за Наташкой. (Наташке, на позитиве) Че натворила? Ученика своего грохнула?

Полицейский. Задержана, за проституцию.

Физрук. Чего?

Физрук замечает проституток.

Физрук (смотрит на Наташку, обреченно). Чего?

Физрук видит Джо.

Физрук. Ты че, с этим? Понятно. На бумажки зеленые повелась? А ты, дед, тоже… хорош… я думал, мы друзья… пригрел змею… правильно Соловьев говорит — нельзя вам верить.

Физрук садится на лавочку, закрывает лицо руками.

Физрук. Наташка, Наташка… да как так-то? Я две недели в Турляндии ни-ни. Меня царицы сургутские соблазняли, не поддался. А ты…

Наташка. Да успокойся ты… ничего у нас не было.

Второй полицейский. Давайте укажем, что было. План все-таки.

Физрук. Тебе что, денег не хватает?

Наташка. Да успокойся ты! Я просто по вечерам администратором в гостишке подрабатываю.

Полицейский протягивает бумажки.

Второй полицейский. Так! Все, хватит… подписывайте протоколы и идите на улице свои любовно-проститутские дела выясняйте.

Лобня. У полицейского участка

Возле полицейского участка стоит каршеринг.

Глава ЦРУ (из телефона, по-английски). Вам хоть что-то можно доверить? Как вы могли его упустить? Если в течение часа вы не вернете президента, то я поднимаю Национальную гвардию.

Агент Джонс достает пистолет.

Агент Джонс. Надо штурмовать здание, одному Богу известно, что он уже успел рассказать.

Агент Смит. Успокойся, что он расскажет? Он ничего не помнит.

Агент Джонс. То, что мы не были на Луне, точно помнит. Сиди здесь, я пошел.

Агент Джонс открывает дверь, но Агент Смит хватает его за руку. Агент Смит смотрит на Агента Джонса.

Агент Смит. Аккуратнее. Я тебя…

Агент Смит не успевает договорить, как двери участка открываются. Из участка Третий полицейский выводит Иваныча (очень похож на Джо, в такой же одежде).

Третий полицейский. Иваныч, завязывал бы ты бухать, а то скоро кони двинешь.

Иваныч. Жизнь ворам — смерть мусорам!

Третий полицейский. Вали давай.

Агент Смит и Агент Джонс переглядываются.

Машина каршеринга тормозит возле Иваныча, дверь открывается, Агент Джонс затаскивает Иваныча в машину.

Агент Смит. Господин президент, с вами все в порядке?

Иваныч дергает дверь ручки авто. Джонс останавливает.

Агент Джонс. Мы агенты ЦРУ. Нас послали обеспечить вашу безопасность. Умоляю, давайте вернемся в Америку.

Иваныч — оценка.

Иваныч. Давайте.

Машина каршеринга уезжает. Из дверей участка выходят Физрук, Наташка и Джо.

Лобня. У полицейского участка

Физрук и Наташка продолжают ругаться. Джо за этим наблюдает.

Физрук (кричит). Дед, ты видел, это же позор! Учитель русского языка — и в борделе работает.

Наташка. Ты за базаром следи. Я как жить-то должна? Это ты физрук, спортзал под свадьбы сдаешь. Вообще, что я перед тобой оправдываюсь? Ты мне кто? (Показывает руку Джо) Кольцо видишь?

Джо качает головой.

Физрук. И не увидишь, если в борделе работать будешь! Увольняйся!

Наташка. Я сама решу! Все, шерше ля фам.

Физрук. Че?

Наташка. Деревня необразованная. Вали к своим сургутянкам… свободен.

Наташка уходит.

Джо. Шерше ля фам — это ищите женщину.

Физрук. Да достали вы меня со своим английским. На хрен он мне не нужен.

Физрук бьет кулаком в стену. Мы видим, что у физрука идет кровь из кулака.

Физрук. Настроение такое: хочется либо кому-то морду набить, либо напиться в хлам.

Джо (испуганно). Лучше напиться.

Физрук. Не я это предложил… пойдем.

Джо. Мне в гостиницу надо.

Физрук. Зачем тебе эта гостиница? Клопов кормить? У меня комната свободная, тебе скидку сделаю. Давай, давай… не думай. Посидим, поговорим по душам… Небось соскучился по беленькой?

Джо задумывается.

Подъезд Физрука

Физрук и Джо поднимаются по лестнице. У Физрука в руке пакет. Джо тяжело идти.

Физрук. Дед, че ты плетешься? Давай быстрее ноги передвигай.

Их обгоняет бодрая Пенсионерка с палками для скандинавской ходьбы.

Пенсионерка. Дорогу, молодежь.

Физрук (обращаясь к пенсионерке). Здрасьте, Тамара Васильевна, все бегаете? Хоть бы внука пожалели.

Пенсионерка. В смысле?

Физрук. Ему жениться скоро, а вы, похоже, квартиру вообще освобождать не собираетесь. Живее всех живых.

Пенсионерка. Не язык, а помело. Опять нового собутыльника притащил?

Физрук. Почему сразу собутыльник?

Физрук дергает пакетом, из него слышен звон бутылок.

Физрук. Так, посидим культурно. Человек вон из Америки приехал.

Физрук кивает на Джо, который не отрываясь смотрит на Пенсионерку.

Пенсионерка. С ним? Видно же, что алкаш пропитый. Орать будете, полицию вызову.

Физрук. Не надо полицию. Он только что оттуда.

Пенсионерка поднимается по лестнице. Физрук открывает дверь квартиры.

Квартира Физрука

Джо и Физрук сидят за столом. Физрук разливает в рюмки водку, протягивает Джо.

Джо. Спасибо, я не пью.

Физрук. И я не пью… чисто символически, для здоровья.

Джо. Для здоровья?

Физрук. Конечно… она и для тела, и для души. Ты че, не русский, что ли?

Джо (настороженно). Русский.

Физрук. Водка — это же что? Это национальный универсальный продукт. (Наливает, выпивает). Лекарство, раз. Пока вы там в Америке вакцинами от коронавируса травились… мы изнутри дезинфицировались. (Наливает, выпивает). Досуг, два. Всегда знаешь, чем заняться в свободное время. С ней всегда не скучно. (Наливает, выпивает). Психолог, три. Выпил, и никаких проблем. (Наливает, выпивает). Валюта, четыре. За пузырь можно и ребенка в садик устроить, и машину отремонтировать. (Наливает, выпивает). И наконец, секс.

Джо. Секс? Я понял, за водку можно купить секс?

Физрук (расстраивается). Ты меня вообще не слышишь. Кто с водкой дружен — тому хрен не нужен.

Физрук смеется, выпивает.

Джо. Я понял! Вся сила русских в водке.

Физрук. Ниче ты не понял. Сила в любви. Вот Наташка моя, ненавижу ее, а люблю. Я ей все. Сумки, рестораны, айфоны… все, все обещал! А она… проститутка. Бросать ее надо.

Джо. Да, проститутку надо бросать.

Физрук. Э! Ты че охренел? Только я могу ее так называть!

Выпивают еще. Физрук прослезился.

Физрук. Во че с ней делать? Убить или помириться?

Джо (испуганно). Мириться, конечно.

Физрук. Да? Ну пошли.

Джо. Может, завтра?

Физрук. Ты че… я трезвый мириться не пойду.

Физрук берет гитару.

Улица. Ночь

Физрук и Джо выходят из подъезда.

Физрук. Да не боись… тут рядом.

Физрук поднимает голову.

Физрук (кричит). Наташка! Наташка! (Свистит) Из окна высовывается Наташка.

Наташка. Больной? Че орешь?

Физрук. Я в свободной стране, хочу и ору!

Наташка. Ну и ори.

Наташка закрывает окно.

Физрук. Стой, стой… не закрывай. (Джо) Играй.

Джо. Я не умею.

Физрук. А на хрена гитару взял?

Джо пожимает плечами.

Физрук. Просто по струнам там красиво перебирай, романтично чтобы было.

Джо проводит по струнам.

Физрук (кричит). Наташка, я соскучился. А ты?

Наташка. Есть немного.

Физрук (кричит Наташке). Давай мириться.

Наташка. Дурак, что ли, у меня все спят.

Физрук. Давай у меня тогда.

Наташка мнется.

Физрук. Я тебе духи привез.

Наташка. Ладно.

Наташка закрывает окно.

Физрук (Джо). Короче, дед, погуляй где-нить часик. Я тебе маякну.

Физрук заходит в подъезд. Джо садится на лавочку, оглядывается, поправляет сумку с документами.

Джо. Провел один день в России. Пока я их ни фига не понимаю. Но в водке что-то есть. Надо дать задание конгрессу наладить производство водки в Америке.

Джо берет гитару, что-то играет. На него сверху выливается ведро воды.

Пенсионерка. Да заткнитесь уже. Сейчас ментов вызову.

У дома Физрука

Физрук выходит из подъезда, видит Джо, спящего на лавочке, подложив гитару под голову.

Физрук. Подъем.

Джо просыпается, оглядывается.

Физрук. Выспался? А я даже не ложился. (Дает ключи). Иди в квартиру, умойся… только ванной не пользуйся, мы ее сломали.

Из подъезда выходит Наташка.

Физрук. Наташ.

Наташка. Отвали от меня.

Наташка уходит.

Джо. Вы не помирились?

Физрук. Помирились… но с утра опять поругались. Давай… до вечера.

Физрук бежит за Наташей.

Физрук (кричит). Наташ… ну подожди…

Джо хочет положить ключи в сумку, но понимает, что ее нет. Джо подскакивает, осматривается.

Джо. Фак!

Посольство

Джо выбегает из такси.

Джо (таксисту). Сейчас я принесу деньги.

Джо подбегает к посольству, но на входе его останавливает охрана.

Охранник. Стоять.

Джо. Мне нужен американский посол.

Охранник. Посол посол домой. Его еще год назад в Америку отправили. А больше никого нет.

Джо. Я президент США, и мне надо срочно вернуться домой.

Охранник принюхивается.

Охранник. Дед, тебе для начала проспаться надо. (Кивает на телевизор). А это кто, по-твоему? Прямой эфир, между прочим.

На телевизоре идет репортаж, где из самолета выходит веселый Иваныч, спускается по трапу, дирижирует, берет у кого-то из оркестра трубу, играет.

Диктор. Самолет с президентом США в рамках предвыборной компании только что прибыл в Бостон. Президента не узнать, он в очень хорошем настроении и всем видом показывает, что готов на второй срок.

Джо смотрит на это, открыв рот.

Джо. Это же не я.

Охранник. Конечно, не ты! Это президент США. Шел бы ты отсюда, пока я дурку не вызвал.

Охранник закрывает дверь.

Джо. Екарный бабай!

Камера отлетает от Джо, показывая Москву с высоты птичьего полета.