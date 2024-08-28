В Буркина-Фасо террористы напали на людей, которые по приказу военной хунты рыли траншеи для защиты от боевиков. Убиты сотни человек

В Буркина-Фасо сотни человек погибли в результате нападения джихадистов, сообщают Reuters и радиостанция RFI со ссылкой на источники и очевидцев.

Нападение произошло 24 августа в населенном пункте Барсалогу в центральной части Буркина-Фасо. По информации Reuters, число погибших превышает 500 человек. Агентство называет это «одной из самых смертоносных атак» с тех пор, как джихадистские группировки, связанные с террористическими организациями «Аль-Каеда» и «Исламское государство» вторглись в Буркина-Фасо из Мали почти 10 лет назад.

Вид на город Барсалогу в Буркина-Фасо AFP / Scanpix / LETA

RFI со ссылкой на источники в службе безопасности Буркина-Фасо сообщала, что террористы открыли огонь по людям, которые рыли траншеи и окопы для защиты города от атак боевиков. Среди погибших есть мирные жители и военнослужащие. По данным радиостанции на 24 августа, убиты от 100 до 200 человек.

По данным Reuters, военная хунта, захватившая власть в Буркина-Фасо, заставила 24 августа жителей Барсалогу отправиться рыть окопы вокруг города, чтобы таким образом отразить атаки джихадистов. В момент нападения на улице, где рыли траншеи, находились сотни человек. «Это была настоящая бойня», — заявил собеседник агентства. По его словам, боевики также стреляли в женщин, которые собирали дрова неподалеку.

Родственники жителей Барсалогу утверждают, что погибли по меньшей мере 400 человек, еще сотни получили ранения. Они обвинили военную хунту в том, что жителей заставляли рыть окопы, избивая тех, кто отказывался это делать.

Точное число погибших неизвестно, отмечает Reuters. Ни одна из джахидистских группировок не взяла на себя прямую ответственность за атаку. При этом 24 августа группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой», выпустила заявление, в котором утверждала, что взяла под контроль армейский штаб в Барсалогу.

Джихадисты начали действовать в Буркина-Фасо в 2015 году. В 2022 году в стране произошло два государственных переворота, в результате которых Буркина-Фасо теперь возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. В марте 2024 года военные, захватившие в последние годы власть в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, договорились о совместной борьбе с джихадистами, чьи атаки сыграли роль в военных переворотах и привели к смене режима в этих государствах.

BBC News писала, что в последние месяцы военные режимы Нигера, Мали и Буркина-Фасо «становились все более близкими союзниками». В сентябре 2023 года они заключили пакт о взаимной обороне, получивший название Альянс государств Сахеля. Все три страны разорвали связи с Францией, которая в течение многих лет имела большое военное присутствие в регионе, и «начали укреплять связи с Россией».

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