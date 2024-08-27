Журналисты RTVI выпустили расследование о никому не известной компании ООО «Банкнота», которая по итогам 2023 года отчиталась о выручке в 3,7 триллиона рублей и чистой прибыли в 3,4 триллиона рублей. Если верить этим показателям, она вошла в тройку крупнейших компаний России, опередив «Лукойл», «Сбер», Wildberries и уступив лишь «Роснефти» и «Газпрому».

По подсчетам RTVI, чистая прибыль «Банкноты» — это 8,5% бюджета России, или 22% всего рынка розничного кредитования страны за отчетный период. «Появившись из ниоткуда, „Банкнота“ исчезла спустя год своего существования. По состоянию на август 2024 года физических следов „Банкноты“, за исключением вывески, нет», — пишут авторы расследования.

Офис компании находился по адресу регистрации юридического лица ООО «Банкнота» — в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. На сайте фирмы, который сейчас доступен лишь в виде копии в архиве, утверждалось, что она занимается ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса. В рекламных сообщениях компания называла себя «Банк Нота», хотя не могла использовать слово «банк» в названии, поскольку у нее не было лицензии Банка России. В рекламе компания делала акцент на том, что предлагает оформление ипотеки людям с плохой кредитной историей и просрочками.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), единственный владелец ООО «Банкнота» — москвич 1975 года рождения Дмитрий Фролов. При этом в реестре отмечено, что сведения о владельце «признаны недостоверными ФНС».

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Как выяснили авторы RTVI, Фролов, также известный как Фрол Вертун, был неоднократно судим — в основном, за мелкие кражи, в том числе колбасы и водки в магазинах. Последний приговор ему вынесли в 2022 году, а летом 2023-го на его имя с разницей в несколько дней зарегистрировали пять компаний, включая ООО «Банкнота». Журналисты и брат Фролова считают, что на момент регистрации компаний он находился в колонии. Брат Фролова также усомнился, что тот создал какую-либо компанию. По его словам, он мог «просто черкануть бумажку» и «получить какой-то процент» за это. Фролова, сообщил родственник, искали не только журналисты, но и налоговая.

С самим Фроловым авторам RTVI поговорить не удалось. Как им стало известно, в мае 2024 года он подал в Федеральную налоговую службу заявление о том, что не является ни учредителем, ни председателем правления ООО «Банкнота».

С компанией, выяснили журналисты, связан еще один человек — люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи 23-летнего Данилу Романова. В 2018 году человека с тем же именем полиция разыскивала по заявлению дежурного социального приюта для детей и подростков. Сообщалось, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы, пишет RTVI со ссылкой на данные ФНС, Романов был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств.

В марте 2022 года Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус», которая в декабре 2023-го была закрыта решением ФНС из-за недостоверных сведений о ней. За восемь месяцев до этого суд отправил самого Романова под домашний арест по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Через несколько месяцев он сбежал.

Кто настоящие владельцы «Банкноты» и как именно компания заработала триллионы — неизвестно. Опрошенные RTVI эксперты отметили, что такую прибыль невозможно получить на ипотеке и автокредитовании или занимаясь брокерской деятельностью. Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова в беседе с журналистами предположила, что если финансовый отчет «Банкноты» настоящий, то, вероятно, в нем отображено «движение финансовых активов, таких как вексели или схожие инструменты».

RTVI отмечает, что при этом назвать компанию нарисованной на бумаге нельзя — у нее был офис, где работали люди. Кроме того, в ноябре 2023 года «Банкнота» получила час консультаций от Московского экспортного центра (АНО МЭЦ) в рамках государственной поддержки.

В декабре 2023 «Банкнота» сообщила ФНС, что у нее есть филиал в Беларуси. Однако в белорусских сервисах по проверке контрагентов информации об этом филиале нет. Существует ли он на самом деле, неясно.

Опрошенные RTVI эксперты считают, что компания могла заниматься выводом денег за рубеж, если у нее был белорусский канал. «Скорее всего, перевели все в Беларусь, потому что там у „Банкноты“ есть дочерняя компания. А если эта компания „черная“, то там плохо просматривается перевод денежных средств. И дальше либо они остались в Беларуси, либо уже ушли за рубеж на подставные компании», — сказал журналистам собеседник, «знакомый со специфическими особенностями работы российских финансовых компаний».

Московский офис «Банкноты» в торговом центре Metromall закрыт. Счета компании заблокированы ФНС. В мае 2024 года Бутырский суд Москвы зарегистрировал первый иск к «Банкноте». Некий Игорь Гольдштейн попросил суд аннулировать договор купли-продажи своей квартиры, заключенный между компанией и неким Алексеем Решетняком. Первое заседание назначено на 12 сентября.