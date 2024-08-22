Британский миллионер Майк Линч погиб при крушении яхты в Средиземном море Бизнесмен годами защищался в суде от обвинений в мошенничестве. Его оправдали за два месяца до смерти

Майк Линч, 2011 год Dominic Lipinski / PA Images / Getty Images

На месте крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, которая затонула в ночь на 19 августа, итальянские водолазы обнаружили пять тел погибших. В их числе 59-летний британский бизнесмен Майк Линч, сообщили Sky News и Ansa. Также опознаны тела главы совета директоров Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его жены Джудит, адвоката Кристофера Морвилло и его супруги Неды.

19 августа спасатели нашли в море тело еще одного погибшего — шеф-повара яхты Рекальдо Томаса. 18-летняя дочь Линча Ханна по-прежнему числится пропавшей без вести — ее тело еще не обнаружили.

По данным BBC News, процесс опознания тел родственниками, который в Италии предшествует официальной процедуре подтверждения гибели человека, продолжается.

56-метровая яхта Bayesian стоимостью 35 миллионов евро потерпела крушение у побережья города Портичелло в ночь на 19 августа. Всего на борту находились 22 человека, большинство из них — британцы, связанные с Линчем личными или деловыми отношениями, а также члены их семей. Они собрались на яхте бизнесмена отпраздновать завершение судебного разбирательства с Hewlett Packard, которая купила компанию Линча Autonomy, а потом обвинила бизнесмена и топ-менеджмент в подделке бухгалтерской отчетности.

После крушения удалось спасти 15 человек, в том числе девять членов экипажа яхты. Как сообщалось, на помощь людям с затонувшей яхты пришло проходившее мимо судно. Восемь из спасенных были госпитализированы. Среди выживших — жена Линча Анджела Бакарес и один из партнеров его венчурной компании Invoke Capital Шарлотта Голунски.

В одном из интервью Голунски рассказала, что находилась на яхте со своим партнером и годовалой дочерью. По ее словам, они выжили только благодаря тому, что во время сильного шторма находились на палубе.

На две секунды я потеряла свою дочь в море, а затем быстро обняла ее среди волн. Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула. Было очень темно. В воде я не могла открыть глава. Я кричала о помощи, но все, что я слышала вокруг себя — крики других людей.

Поисковая операция на месте крушения Bayesian продолжается уже четыре дня. Судно лежит на глубине около 50 метров. Как пишет BBC News, за одно погружение водолазы могут безопасно находится под водой всего около 10 минут. В поисках также задействованы дистанционно управляемые аппараты, которые могут работать несколько часов.

Спасатели поднимают тело одного из пассажиров яхты Bayesian. Портичелло, Италия. 22 августа 2024 года Valeria Ferraro / AGF / SIPA / Scanpix / LETA

Официально причина крушения Bayesian пока не названа. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, яхта затонула из-за водяного смерча, который был вызван штормом. При этом неясно, почему другие суда, находившиеся неподалеку, не пострадали. Врач, оказывавший помощь выжившим с Bayesian, сообщил, что судно «опрокинулось в течение нескольких минут». По одной из версий, необычно высокая мачта яхты (72 метра) могла стать одной из причин крушения. Капитана яхты — 51-летнего Джеймса Катфилда — называют опытным моряком, хорошо знающим Средиземное море.

Яхта Bayesian была произведена итальянской компанией Perini Navi и спущена на воду в 2008 году. На судне было шесть кают для 12 гостей и еще 10 мест для членов экипажа и обслуживающего персонала. BBC News со ссылкой на данные сайта отслеживания судов VesselFinder пишет, что за последние дни Bayesian совершила несколько рейсов, заходя в порты Сицилии. Джованни Костантино, генеральный директор The Italian Sea Group, которой принадлежит Perini Navi, заявил, что яхты типа Bayesian — «непотопляемые». Он предполагает, что причиной крушения могли стать ошибки экипажа.

Майк Линч — один из самых успешных IT-предпринимателей и венчурных инвесторов Великобритании. Журналисты называют его «британским Биллом Гейтсом». В 2015 году Forbes оценивал состояние Линча в миллиард долларов. К 2023 году, по оценке Sunday Times, состояние миллиардера вместе с состоянием его жены достигало 1,18 миллиарда долларов.

Линч родился в рабочей семье ирландцев. Его мать была медсестрой, отец — пожарным. Однако будущий предприниматель сумел поступить в Кембридж, где изучал физику, математику и биохимию. Он занялся машинным обучением, профилированием пользователей и большими данными задолго до того, как стало понятно их значение для современной экономики, отмечает The Bell. The Guardian утверждает, что докторская Линча по математической логике и байесовской (bayesian) истинности суждения — одно из самых читаемых исследований в библиотеке Кембриджа. Название затонувшей яхты, как считается, тоже отсылает к докторской работе Линча.

После запуска нескольких стартапов в 1996 году Линч основал компанию Autonomy, которая занимается анализом данных. В конце 1990-х и начале 2000-х она росла, поглощая конкурентов. На фоне успеха Autonomy Линч стал советником по науке и технологиям в правительстве премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В 2006 году бизнесмен получил орден Британской империи за заслуги в области предпринимательства.

В 2011 году Линч продал Autonomy компании Hewlett-Packard (HP) за, как отмечает The Bell, огромные для европейского рынка 11 миллиардов долларов. Через год HP списала по сделке 8,8 миллиардов долларов и подала на бизнесмена и его партнеров в суд в Великобритании и США, обвинив их в фальсификации отчетности ради завышения показателей работы. Линч отрицал обвинения. Суд затянулся на 12 лет, на протяжении которых бизнесмен фактически занимался защитой своей репутации, пишет The Guardian.

В 2018 году бывший финансовый директор Autonomy Сушован Хуссейн был признан в США виновным в мошенничестве в связи со сделкой по продаже компании. Его приговорили к пяти годам заключения. Тогда же обвинения в мошенничестве были выдвинуты против Линча. Одновременно в Великобритании дошел до суда гражданский иск НР о мошенничестве. В 2022 году Линч проиграл — его обязали возместить ущерб. The Guardian пишет, что судья должен был вынести решение о возмещении четырех миллиардов долларов, но заявил, что в итоге сумма будет меньше. Линч говорил, что обжалует это решение.

Потом бизнесмена экстрадировали в США, где ему грозил срок в 20 лет по обвинению в мошенничестве. Его выпустили из-под ареста под залог в 100 миллионов долларов. В начале июня 2024-го присяжные признали Линча невиновным. В интервью BBC News он так прокомментировал завершение многолетнего судебного процесса:

Давайте будем честны, я сижу здесь не только потому, что невиновен. Но и потому, что у меня было достаточно денег, чтобы не стать жертвой процесса, который устроен так, чтобы вас уничтожить.

Британские СМИ обратили внимание, что 17 августа погиб еще один фигурант дела о мошенничестве — 52-летний финансовый директор Autonomy Стивен Чемберлен. По словам близких, во время пробежки в Кембриджшире его сбила машина. В полиции заявили, что случившееся — несчастный случай.

Издание Politico упомянуло о связях Линча с разведывательными службами США и Великобритании. В частности, журналисты отметили, что в 2013 году Линч стал соучредителем компании по кибербезопасности Darktrace, а Чемберлен занял в ней пост финансового директора. При этом другими соучредителями компании были бывшие сотрудники британской разведки. Линч входил в совет директоров Darktrace до 2018 года и ушел с поста после того, как США предъявили ему обвинения в мошенничестве.