Баскетбольный клуб «Парма» из Перми обыграл сборную Колумбии с разницей в 100 очков Потом оказалось, что это не сборная Колумбии. Она вообще не получала приглашения на матч

Матч «Пармы» со сборной Колумбии, 21 августа 2024 года Российская Федерация Баскетбола

21 августа пермский баскетбольный клуб «Парма» в стартовом матче Кубка Дружбы Fonbet встретился со сборной Колумбии и победил ее с разгромным счетом — 155:53. В мировой истории не так много матчей, преимущество в которых составляло бы более 100 очков. Например, в 1982 году сборная Ирака на Летних Азиатских играх победила Йемен со счетом 251:33.

Российская федерация баскетбола, выложившая видео с игры, писала, что «Парма» «царит над кольцом в матче против Колумбии». «Для нас это очень интересный опыт — поиграть против такого техничного соперника. Сейчас задача команды — отдохнуть, а потом думать, как противостоять сильным российским игрокам», — сказал после игры главный тренер сборной Колумбии Хорхе Васкес.

Однако вскоре выяснилось, что играли пермяки неизвестно с кем. В составе команды не было ни одного игрока из выходивших в международных матчах до этого, тренера национальной сборной зовут не Хорхе Васкес, а Федерация баскетбола Колумбии вообще не получала приглашения на Кубок Дружбы.

Тренер и игроки «Пармы» во время матча Кубка Дружбы Fonbet 21 августа 2024 года

Среди игроков команды, вышедшей против «Пармы» под видом сборной Колумбии, оказался, например, Луис Мигель Парра Санчес — инженер и издатель, как он сам описывает себя в соцсетях, выяснил автор Sports.ru. В инстаграме колумбийца много роликов, в которых он играет в баскетбол на уличных площадках, а одним из высших достижений, судя по фотографиям, стало третье место его команды на турнире в Боготе.

Фамилии еще двоих игроков, 20-летнего Кевина Муньоса и 27-летнего Джона Чалы, нашлись на сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) в баскетболе 3×3, где за ними, как пишет автор Sports.ru, «нет больших успехов».

Также в составе «сборной Колумбии» вышел 23-летний Давид Бланко. В 2022 году он играл в профессиональной команде «Кондоры из Кундинамарки» колумбийской лиги, но «выходил там на символические минуты и больше нигде не проявлялся», пишет Sports.ru. В мае 2024 года Бланко выступил за университетскую команду Fundación Universitaria del Area Andina в баскетболе 3×3. В этом же турнире, но в обычном баскетболе, сыграл Джон Чала.

Российская Федерация Баскетбола

Не очень известен и выводивший команду тренер Хорхе Васкес — как отмечает Sports.ru, раньше он участвовал в студенческих турнирах в качестве игрока.

После игры Федерация баскетбола Колумбии опубликовала заявление, в котором сообщила, что не получала официального приглашения на Кубок Дружбы и не одобряла ни одной команде подготовку к этим играм. Также федерация пообещала подать в суд за неправомерное использование своего логотипа.

«Для нас, конечно, это интересно — поиграть против других стран, других сборных. Неважно, каким составом они приезжают, это в любом случае для нас хорошая подготовка», — сказал после матча игрок «Пармы» Самсон Руженцев.

На Кубке Дружбы Fonbet, который проходит в Перми с 21 по 25 августа, кроме «сборной Колумбии» и «Пармы» играют еще две команды — сборная России и сборная Венесуэлы. Встреча россиян с венесуэльцами, также прошедшая 21 августа, закончилась со счетом 79:57 в пользу России.