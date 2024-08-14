Россиянку Киру Королеву, служившую в армии Австралии, заподозрили в шпионаже Как выяснили журналисты, в Москве она жила возле штаб-квартиры ГРУ и работала на компанию, связанную с ФСБ

В Австралии по подозрению в шпионаже задержали гражданку России Киру Королеву, которая служила в армии обороны страны. По версии полиции, во время отпуска в России она собиралась передать властям РФ секретные материалы, к которым у нее имелся доступ по работе. Как выяснило местное издание The Nightly, ознакомившееся с внутренней документацией из правительства РФ, Королева жила рядом со штаб-квартирой в Москве, а во время своей службы в австралийской армии тайно работала на компанию, которая поставляет операционную систему российским спецслужбам.

Страница Киры Королевой в Facebook

О задержании двух россиян в Австралии 12 июля 2024 года сообщил телеканал ABC. Издание Brisbane Times выяснило, что это супружеская пара — 40-летняя Кира Королева и ее 62-летний муж Игорь Королев, приехавшие в Австралию около десяти лет назад. По данным журналистов, Королева получила гражданство в 2016 году, ее муж — в 2020-м.

Россиянка несколько лет служила в австралийской армии, занимая должность специалиста по информационным системам. Австралийская полиция утверждает, что Королева имела допуск к секретной информации и проинструктировала мужа, как войти в ее рабочий аккаунт. В 2023 году она, находясь в отпуске, совершила «незадекларированную» поездку в Россию. В это же время, заявили в полиции, муж Королевой зашел в ее аккаунт, скопировал секретные материалы и отправил их ей в Россию. Эту информацию супруги намеревались передать российским властям, считают полицейские.

The Nightly утверждает, что до своего ареста Королева параллельно со службой в австралийской армии тайно работала на компанию «РусБИТех» (Русские базовые информационные технологии) — разработчика операционной системы Astra Linux, которую используют российские спецслужбы. Информацию о деятельности Королевой издание получило из внутренних документов нескольких российских министерств. The Nightly отмечает, что это первый случай, когда австралийскому СМИ стали доступны какие-либо внутренние материалы российского правительства. Из документов Минтруда следует, что с августа 2023 года по март 2024-го (до момента предоставления последних квартальных данных), Королева получила от «РусБИТех» более 330 тысяч рублей.

На сайте компании «РусБИТех» говорится, что ее операционная система Astra Linux обеспечивает защиту информации, содержащей государственную тайну. В числе тех, кто использует систему, The Nightly называет ФСБ, Службу внешней разведки, Минобороны России, ГРУ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю. «РусБИТех» находится под санкциями США, Евросоюза, Канады и Украины.

Также в документах российских министерств (в частности МВД) есть данные о том, что с мая 2023 года у Королевой появилось новое место жительства в Москве — в жилом комплексе, расположенном менее чем в 500 метрах от штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. При этом раньше Королева, как следует из документов, была зарегистрирована в московском районе Кунцево — и эта регистрация оставалась действительной вплоть до июня 2024 года. The Nightly отмечает, что к вышке сотовой связи, расположенной в 55 метрах от жилого комплекса Королевой, регулярно (чаще, чем к любой другой вышке) подключался телефон генерал-майора ГРУ, которому отчитывается начальник 5-го отдела разведки, в свою очередь, отвечающий за сеть российских шпионов-нелегалов в западных странах.

Во время службы в австралийской армии Королева как минимум дважды появлялась в роликах, рекламирующих набор в силы обороны страны. В них ее представляли как «образцового солдата»; в одном из видео она говорила, что присоединилась к войскам без какого-либо опыта, но получила в армии полную подготовку и ей нравится служить. В день задержания Королевой эти ролики были удалены из сети.

До службы в австралийской армии Королева, как выяснило издание ABC News, устраивалась на работу в театральную продюсерскую компанию в Перте. В своем резюме Королева писала, что в 2005-2007 годах закончила курсы актерского мастерства, получила степень по программе «Управление человеческими ресурсами» в Высшей школе экономики и работала помощником режиссера в Московском драматическом театре (вероятно, имеется в виду Театр имени Пушкина на Тверском бульваре). В документах Минтруда The Nightly не нашел подтверждений о ее работе в театре.

Служба безопасности и разведки Австралии ведет расследование в отношении Королевой. В частности, ведомство намерено выяснить, присоединилась ли Королева к австралийской армии с конкретным намерением совершить шпионаж, а также была ли у супругов шпионская миссия уже на момент их прибытия в Австралию или они были завербованы российской разведкой недавно.

После задержания Киры и Игоря Королевых посольство России в Австралии заявило о «новой волне антироссийской паранойи», которая призвана отвлечь австралийцев «от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии».

За попытку шпионажа (поскольку до конца это намерение не было доведено) супругам грозит до 15 лет тюрьмы. Они останутся под стражей как минимум до сентября, когда их дело будет рассмотрено в суде.

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