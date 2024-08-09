В Китае раскрыли преступную сеть, участники которой похитили четыре тысячи трупов из крематориев Кости использовали для изготовления зубных имплантов

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В Китае раскрыли крупную преступную сеть, участники которой похищали трупы из крематориев и больниц, а затем использовали их кости для изготовления зубных имплантов. Об этом пишет South China Morning Post.

В прокуратуре не стали раскрывать подробности дела, сославшись на то, что расследование «довольно сложное» и еще не завершено, но детали в своих социальных сетях опубликовал известный в Китае адвокат по уголовным делам И Шенхуа.

Согласно опубликованным данным, компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно покупала трупы и конечности умерших людей в провинциях Сычуань, Гуанси и Шаньдун. Генеральный директор компании на допросе признался, что похитил из крематориев более четырех тысяч человеческих тел.

Кости использовались для изготовления аллогенных трансплантатов. Они необходимы, чтобы заполнить какой-то недостающий участок кости у пациента. Донорами могут становиться и погибшие люди, однако этот процесс требует следования большому списку правил, в том числе для безопасности людей, которые получают такие трансплантаты.

Всего в ходе расследования были задержаны 75 подозреваемых. В их числе работники крематориев, которые расчленяли тела, а также сотрудники нескольких похоронных бюро, медицинского колледжа и центра при университетской больнице в городе Циньдао, которые продавали тела умерших. Директор центра, отмечает South China Morning Post, имел многочисленные государственные награды за вклад в медицинскую науку и был включен в число «образцовых работников Китая».

За все время работы преступной схемы компания заработала 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов США). Полиция изъяла на складах компании более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых имплантов.

Как отмечает South China Morning Post, в последние месяцы в разных регионах Китая завели целый ряд уголовных дел и провели громкие аресты руководителей государственных похоронных бюро, которые имеют монополию на этот вид деятельности.