Первая публичная встреча Ильи Яшина со своими сторонниками после освобождения Посмотрите запись трансляции «Дождя»

Политик Илья Яшин, освобожденный в ходе обмена заключенными между Россией и западными странами, провел первую публичную встречу со сторонниками в Берлине. О встрече Яшин объявил через день после освобождения, и за короткое время на нее зарегистрировались больше двух тысяч человек. Местом проведения команда политика выбрала «Мауэрпарк», расположенный в районе Пренцлауэр-Берг на месте сохранившихся остатков берлинской стены.

Встреча с Яшиным в Берлине. Прямая трансляция Телеканал Дождь

Фото на обложке: Евгений Фельдман / «Медуза»