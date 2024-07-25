У берегов Швеции нашли затонувший парусник XIX века. Там шампанское и минеральная вода Кажется, это все должно было достаться российскому императору Николаю I

В Балтийском море у берегов Швеции найден затонувший парусник XIX века с хорошо сохранившимся грузом шампанского, вина, минеральной воды и фарфора, сообщает «Би-би-си».

Судно обнаружили водолазы польской компании Baltictech примерно в 20 морских милях (37 километров) к югу от острова Эланд на глубине 58 метров. Парусник перевозил более 100 бутылок шампанского.

По словам руководителя Baltictech Томаша Стахуры, за 40 лет занятий дайвингом ему еще никогда не доводилось находить столько ящиков с бутылками алкоголя. Обычно после кораблекрушения остаются целыми одна-две, рассказал он.

Водолазы сумели изучить глиняные бутылки с минеральной водой. На них указана торговая марка немецкой компании Selters. По бутылкам они смогли установить примерную дату кораблекрушения — это 1850–1867 годы.

В беседе с журналистами Стахура предположил, что найденный груз мог предназначаться для стола российского императора Николая I. Согласно историческим сведениям, один из царских кораблей действительно был потерян в этом районе в 1852 году.

Кроме того, на принадлежность груза указывает и сама минеральная вода, известная как сельтерская. В середине XIX века она считалась в России эксклюзивным продуктом и лекарственным средством. Сельтерская вода попадала только на королевские столы. «Ее ценность была настолько велика, что ее перевозили в сопровождении полиции», — отмечает Стахура.

В Baltictech уверены, что шампанское и вода с затонувшего парусника не сильно потеряли во вкусовых свойствах и их можно пить и сейчас.

Пока груз остается на морском дне. Компания Baltictech уведомила шведские власти о находке. Теперь необходимо провести документальное оформление, после чего груз поднимут на поверхность. «Он пролежал там 170 лет, так что пусть полежит еще год», — заключил в разговоре с «Би-би-си» Томаш Стахура.