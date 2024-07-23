В Кореновске на Кубани националисты провели марш с криками «Русские, вперед!» Перед этим в соцсетях утверждали, что «40 курдов» избили шестерых местных жителей

Несколько десятков националистов прошли маршем по улицам города в Краснодарском крае вечером 22 июля. Видеозаписи марша распространили телеграм-каналы «Korenovsk today — Кореновск сегодня», «Kub Mash» и Baza. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что на акцию вышли около 60 человек.

На записях видно, как по улице Красной идет толпа мужчин, выкрикивающих лозунги «Русские, вперед!», «Слава России!», «Один за всех и все за одного!» и «Не отступать и не сдаваться!». Участников протестной акции сопровождают полицейские — они идут рядом с марширующими, либо стоят рядом или едут на служебных машинах по улице. Судя по сообщениям местных телеграм-каналов, акция продолжалась около получаса. Baza пишет, что активисты разошлись спустя 20 минут. О задержаниях не сообщалось.

Внимание. На видео есть мат.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», марш устроили после того, как утром 22 июля в чатах Кореновска появились сообщения, написанные от имени правых движений «Русская община» и «Северный человек». В сообщениях утверждалось, что 21 июля в городе произошла драка: якобы 40 курдов избили шестерых представителей этих националистических организаций, пишет Astra.

Другую версию случившегося приводит телеграм-канал Baza. По его данным, в конфликте участвовали двое мужчин, 39-летний участник «Русской общины» Лев Л. (его фамилия не сообщается) и 20-летний Аран Дадаев. Драка между ними началась после того, как Лев Л. вместе с друзьями сделал замечание компании из трех человек, в которую входил Дадаев, из-за того, что они громко слушали музыку в машине. Как указывает Baza, во время драки «остальные парни с обеих сторон наблюдали за потасовкой и не вмешивались». Когда на место приехали полицейские, Аран Дадаев ударил одного из сотрудников МВД, после чего его поместили под административный арест.

В краевом управлении МВД, пишет РИА Новости, заявили, что драка произошла возле школы, задержанному назначили пять суток административного ареста по статье о медком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщило, что возбудило в отношении 20-летнего мужчины, имя которого не раскрывается, уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского (318 УК). «По предварительным данным, вечером 21 июля 2024 года между жителями Кореновского района на улице Красной в городе Кореновске произошел конфликт», — сообщили в СК. По данным ведомства, когда на место прибыли полицейские, мужчина применил к одному из сотрудников физическую силу. Источник РИА Новости рассказал, что мужчина при задержании ударил полицейского в голову рукой и ногой.