Россияне наступают на Северск — и обстреливают близлежащие поселки Посмотрите, как пожарные борются с последствиями в Райгородке. Фотографии
Вооруженные силы РФ в пятницу, 19 июля, около полудня обстреляли Райгородок — поселок в Донецкой области в 12 километрах к северо-востоку от Славянска. Об этом сообщила полиция области.
Войска РФ наступают на Северск, расположенный в 33 километрах от Райгородка, с юга и востока — они уже захватили села Раздоловка и Ивано-Дарьевка. Судя по всему, российское командование планирует захватить Северск, чтобы со временем выйти к Славянску и Краматорску.
В Райгородке с конца XIX века добывают мел для письма. На севере поселка есть меловые насыпи-терриконы до 55 метров высотой. Войска РФ обстреливают Райгородок с начала полномасштабной войны. В октябре 2022 года он оказался подтоплен, когда российские военные, отступая, взорвали дамбу. В этой фотохронике — украинские пожарные борются с огнем в поселке.