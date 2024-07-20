Вооруженные силы РФ в пятницу, 19 июля, около полудня обстреляли Райгородок — поселок в Донецкой области в 12 километрах к северо-востоку от Славянска. Об этом сообщила полиция области.

Войска РФ наступают на Северск, расположенный в 33 километрах от Райгородка, с юга и востока — они уже захватили села Раздоловка и Ивано-Дарьевка. Судя по всему, российское командование планирует захватить Северск, чтобы со временем выйти к Славянску и Краматорску.

В Райгородке с конца XIX века добывают мел для письма. На севере поселка есть меловые насыпи-терриконы до 55 метров высотой. Войска РФ обстреливают Райгородок с начала полномасштабной войны. В октябре 2022 года он оказался подтоплен, когда российские военные, отступая, взорвали дамбу. В этой фотохронике — украинские пожарные борются с огнем в поселке.

До начала полномасштабной войны в поселке было больше 3 000жителей Ethan Swope / Getty Images

В августе 2022 года СМИ называли уже другую цифру — около 1 000 человек Ethan Swope / Getty Images

Ethan Swope / Getty Images

Ethan Swope / Getty Images

Фотохроника войны

На войне каждый день уничтожают боевую технику. Вот как ее чинят военные из ремонтной роты российской армии (на стенах мастерской — советские плакаты). Фотографии

Фотохроника войны

На войне каждый день уничтожают боевую технику. Вот как ее чинят военные из ремонтной роты российской армии (на стенах мастерской — советские плакаты). Фотографии