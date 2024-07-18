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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес
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Футболисты сборной Аргентины исполнили расистскую кричалку про команду Франции после победы на Кубке Америки Франция подала жалобу. Власти Аргентины поддержали своих игроков

Источник: Meduza
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес
Agustin Marcarian / Reuters / Scanpix / LETA

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за расистских кричалок, которые скандировали футболисты сборной Аргентины после победы на Кубке Америки. «ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», — заявили в организации. 

Речь идет о прямом эфире, который вел в инстаграме полузащитник сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес. Футболист показывал, как он вместе с партнерами по сборной едет в автобусе и празднует победу на турнире. В кричалке, которую на видео исполняют некоторые из футболистов аргентинской сборной, говорится, что многие французские футболисты не могут считаться гражданами Франции. В ней, в частности, утверждается, что они играют за Францию, но «все родом из Анголы», а также упоминается происхождение их родителей. Кроме того, в песне есть оскорбительные строчки, предположительно, о капитане сборной Франции Килиане Мбаппе.

Запись видео опубликовал одноклубник Фернандеса из «Челси», французский футболист Уэсли Фофана, родившийся в семье выходцев из Мали. «Футбол в 2024 году: расизм в дикой форме», — написал он в посте.

Подобную «песню» исполняли аргентинские фанаты после победы над Францией в финале чемпионата мира 2022 года, напоминает Sports.ru.

Федерация футбола Франции подала жалобу на поведение аргентинских футболистов. «Столкнувшись с тем, насколько серьезны эти шокирующие высказывания, противоречащие ценностям спорта и правам человека, президент FFF [Федерации футбола Франции Филипп Диалло] решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и ФИФА и подать юридическую жалобу на расистские оскорбления и дискриминационные высказывания», — говорится в пресс-релизе организации. 

Расследование инициировал и «Челси», за который выступает Энцо Фернандес. Клуб назвал неприемлемыми любые формы дискриминационного поведения. Сам Энцо Фернандес принес извинения за расистскую кричалку и видео. По его словам, «этот эпизод» и «оскорбительная лексика» в песне не отражают его убеждений. По информации The Telegraph, футболист также извинился перед одноклубниками.

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире радиостанции UrbanaPlay заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси должен извиниться за поведение команды, так как этот эпизод «выставляет страну в плохом свете после большого триумфа». При этом на видео, где некоторые аргентинские футболисты поют расистскую кричалку, нет Месси. Вскоре Гарро опубликовал пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что не призывал Месси извиняться. По его мнению, такой призыв был бы «неуважением по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами». 

При этом уже на следующий день президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что Гарро уволен с поста замминистра спорта. В офисе президента заявили, что никакое правительство не может указывать сборной Аргентины, «что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам». 

Поддержала сборную и Энцо Фернандеса вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль. Она заявила, что Аргентина — «суверенная и свободная страна», у которой «никогда не было колоний или граждан второго сорта», и она «никогда никому не навязывала свой образ жизни». «Аргентина была создана потом и мужеством индейцев, европейцев, креолов и чернокожих. <…> Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя. Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» — написала она. 

Британские СМИ отмечают, что расистский скандал может отразиться на обстановке в «Челси», за который выступают Энцо Фернандес и много игроков из Франции. По данным BBC News, как минимум восемь футболистов «Челси» уже отписались от своего аргентинского одноклубника в инстаграме, в том числе Кристофер Нкунку, Алекс Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана и другие.