Власти США обвинили неонациста из Грузии в подготовке массового отравления детей в Нью-Йорке По его плану, человек в костюме Санта-Клауса должен был раздавать конфеты с ядом

Здание федерального суда Бруклина, где неонацисту из Грузии Михаилу Чхиквишвили предъявили обвинение Drew Angerer / Getty Images

Власти США предъявили обвинение 21-летнему неонацисту из Грузии Михаилу Чхиквишвили по делу о подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и актам массового насилия в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Следователи называют Чхиквишвили, известного под прозвищем «Командир Мясник», предполагаемым лидером движения Maniacs Murder Cult ( ). Его участники, как пишет Минюст США, «придерживаются неонацистской идеологии и пропагандируют насилие по отношению к расовым меньшинствам, еврейской общине и другим группам, которые они считают „нежелательными“».

Предполагается, что «М.К.У» базируется в России и Украине, однако ее члены есть и в других странах, включая США, пишет The Washington Post. Сам Чхиквишвили был арестован в Молдове 6 июля по ордеру Интерпола.

Как отмечает Минюст, Чхиквишвили примерно с сентября 2021 года распространял свой манифест под названием «Справочник ненавистника», в котором были сформулированы основные принципы движения и содержались призывы к насилию. Чхиквишвили утверждал, что «убивал ради белой расы», и призывал своих сторонников к проведению «этнических чисток». Он предлагал, в частности, использовать детей в качестве террористов-смертников.

Отдельно в справочнике поощрялись нападения на американской территории. Сам обвиняемый посетил США как минимум дважды весной и летом 2022 года. Следствию известно, что в первый раз он остановился у своей бабушки в Бруклине. Не позднее июля того же года Чхиквишвили начал, по всей видимости, вербовать сторонников. В качестве одного из них выступил агент ФБР под прикрытием.

В сентябре 2023 года агент написал Чхиквишвили, спросив, предусматривает ли вступление в «М.К.У» какую-либо процедуру подачи «заявки». По данным Минюста США, предполагаемый лидер движения ответил, что надо прислать видео «жестокого избиения, поджога/взрыва или убийства». Он также добавил, что жертвами этих преступлений должны быть представители «низших рас».

В ноябре, по данным следствия, Чхиквишвили начал готовить массовую атаку в Нью-Йорке, которая должна была состояться в канун Нового года. Как утверждает Минюст, планировалось, что человек в костюме Санта-Клауса будет раздавать отравленные конфеты «расовым меньшинствам» и «детям в еврейских школах в Бруклине».

Тогда же Чхиквишвили поделился с агентом ФБР под прикрытием подробными руководствами по созданию и смешиванию смертельных ядов. Некоторые из этих материалов были связаны с радикальными исламистскими группировками, в том числе с « ». Как говорится в материалах дела, обвиняемый рассчитывал, что нападение станет более масштабным, чем теракт, который совершил .

The Washington Post пишет, что позднее Чхиквишвили предложил осуществить план в другое время, на «каком-нибудь еврейском празднике» в «еврейских школах, полных детей». Jewish Telegraphic Agency (JTA) сообщает, в свою очередь, что он вышел на связь с лидером неонацистской группировки под названием Feuerkrieg Division (FKD). В переписке с ним он утверждал, что работает в реабилитационном центре. «Мне платят за то, что я пытаю умирающего еврея», — писал он.

Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом Нью-Йорка подтвердила, что Чхиквишвили действительно работал в реабилитационном центре в Бруклине. Его наняла ортодоксальная еврейская семья для ухода за родственником.

в Бруклине подтвердило обоснованность выдвинутых обвинений. В случае признания виновным Чхиквишвили грозит до 20 лет лишения свободы за подстрекательство к совершению тяжких преступлений, до пяти лет — за сговор с целью подстрекательства к совершению тяжких преступлений, до 20 лет — за распространение информации, касающейся изготовления и использования взрывных устройств, до пяти лет — за передачу сообщений c угрозами.