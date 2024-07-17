Ученые нашли пещеру в море Спокойствия на Луне. Теоретически она может оказаться пригодной для строительства лунной базы

Группа итальянских и американских ученых обнаружила в одном из известных пещерных провалов (кратеров обрушения) на Луне полость, которая теоретически могла бы стать подходящим местом для строительства лунной базы. Исследование с ее описанием опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Провал, ставший предметом исследования, находится в море Спокойствия, примерно в 400 километрах от места, где в 1969 году астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны. Он был впервые обнаружен в 2009 году японской автоматической миссией «Кагуя» (Kaguya, ранее — SELENE) наряду с несколькими другими похожими кратерами обрушения. От обычных для Луны ударных кратеров эти структуры отличались тем, что не имели никакого кругового вала и выбросов материала изнутри — тех обязательных признаков, которые сопровождают возникновение кратера в месте падения астероидов.

В 2012 году американский зонд LRO подробно рассмотрел эти лунные провалы, а к 2014-му была создана карта крупнейших подобных структур, общее число которых сейчас перевалило за 200. Среди них расположенный в море Спокойствия провал (ученые называют его Mare Tranquillitatis pit, MTP) — один из самых крупных и хорошо изученных. Недавно, используя оптические снимки зонда LRO, сделанные под разными углами и в разное время, ученым удалось создать трехмерную реконструкцию этого провала и измерить его глубину. Однако установить, что именно скрывается под его отвесными стенами, есть ли там уходящие вглубь скрытые полости или же провал завершается плоской стеной, было невозможно — свет в эту часть MTP не проникает.

Узнать, что скрывается внутри, удалось с помощью радиолокационных данных, собранных еще в 2010 году миниатюрным радаром, установленном на том же зонде LRO. Сам прибор давно вышел из строя, но группа ученых под руководством Леонардо Каррера и Лоренцо Бруццоне из Университета Тренто обнаружила, что тщательный анализ архивных данных радара позволяет заглянуть существенно глубже, чем может солнечный свет. Оказалось, что видимое в записях прибора «радиоэхо» из провала нельзя объяснить ничем кроме наличия в нем довольно крупной полости — размером не менее нескольких десятков метров. Сами ученые полагают, что полость может быть начальной частью туннеля, вероятно, лавовой трубки, сформировавшейся миллионы или миллиарды лет назад, приводит их слова The Guardian.

Провал в море Спокойствия NASA / Goddard / Arizona State University

«Гипотезы о существовании таких структур выдвигались более 50 лет, но сейчас мы впервые их подтвердили. Это открытие представляет собой первое прямое свидетельство существования каменного туннеля под поверхностью Луны», — пояснил Лоренцо Бруццоне.

«В конце концов жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне», — добавил Леонардо Каррер. Создание баз под поверхностью Луны позволит защитить людей и оборудование от экстремальных колебаний температуры, радиации и постоянной угрозы падения метеоритов. Кроме того, в пещерах может быть найден водяной лед.

3D-визуализация провала в море Спокойствия Wagner, R. v., & Robinson, M. S., 2022

Британская астронавтка Хелен Шарман в комментарии «Би-би-си» поддержала идею обустройства лунной базы под поверхностью Луны, допустив, что это может произойти через 20-30 лет. Однако, по ее словам, в случае с пещерой в море Спокойствия астронавтам понадобятся «лифт или реактивные ранцы». Исследователь из Университета штата Аризона Роберт Вагнер добавил: «Чтобы попасть в эту яму, нужно спуститься на 125 метров, а ее края — это крутой склон из рыхлой породы, которая при любом движении будет падать на всех, кто находится внизу». Профессор Манчестерского университета Кэтрин Джой заключила: «Мы пока очень мало знаем об этих подземных структурах».

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