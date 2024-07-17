Американский стартап синтезирует масло из воздуха (в буквальном смысле). Продукт рекламирует Билл Гейтс: «Вкус как у настоящего»

Калифорнийский стартап Savor представил альтернативу традиционному сливочному маслу из коровьего молока — масло, которое производится из углекислого газа. Об этом пишет The Guardian.

Компания разработала специальный термохимический процесс, который создает молекулы жира из углекислого газа, водорода и кислорода. В Savor утверждают, что по вкусу их масло практически не отличается от настоящего. Исполнительный директор компании Кэтлин Александер рассказала The Guardian, что компания уже проводила неофициальные слепые дегустации с участием нескольких десятков человек и в ближайшее время планирует провести более формальное масштабное исследование.

По словам Александер, сейчас производство находится на предкоммерческой стадии, и компания занята получением одобрений от регуляторов, чтобы затем начать продажи. Она отметила, что не ожидает выхода продукта на рынок как минимум до 2025 года.

Как отмечает The Guardian, в любом случае перед компанией будет стоять непростая задача убедить покупателей перейти на такие синтетические жиры.

Стартап Savor публично поддерживает основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира Билл Гейтс. Еще в феврале он написал о Savor в своем блоге — Гейтс выразил уверенность, что хотя идея перехода на жиры и масла, изготовленные в лаборатории, «на первый взгляд может показаться странной», эти продукты имеют огромный потенциал для сокращения выбросов парниковых газов.

Bill Gates

«При этом производстве не выделяются парниковые газы, не используются сельскохозяйственные угодья, и для него нужно менее тысячной доли воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством», — отмечал Гейтс, добавляя, что у продукта «очень приятный вкус, как у настоящего».

По данным ООН, на животноводство приходится 14,5% всех мировых выбросов парниковых газов. В Savor утверждают, что углеродный след от их масла составляет менее 0,8 грамма углекислого газа на калорию — это в три раза меньше, чем углеродный след от традиционного сливочного масла 80-процентной жирности.

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