Имам из Казани разъяснил, как в соответствии с Кораном «побивать» жену, которая «делает что-то не так» В Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что имам, наоборот, «стремится предотвратить рукоприкладство»

Имам Тимур Камаев «Татар-информ»

Агентство «Татар-информ» 15 июля опубликовало видео, в котором имам казанской мечети Тимур Камаев советует, как мужу обращаться с женой, если она «делает что-то не так». Начинать он советует с «увещевания», но если «это не понимается», можно перейти к «разделению спального ложа» — это «должно дать жене задуматься». В случае же крайностей, продолжает Камаев, в [Корана] есть «побивание». «Но здесь надо понимать: термин «побивание» и «избивание» — это разные вещи», — добавляет имам.

Здесь побивание имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. В таком плане, например, есть , палочка маленькая, которая у мусульман — и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав, маленькими ударами. Смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять: остановись, ты делаешь неправильно, и что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку.

Вскоре после публикации «Татар-информ» удалило с ютьюба, а на следующий день выпустило заявление, в котором говорилось, что СМИ тиражируют видео «с вырванным из контекста мнением имама о рукоприкладстве в семье». Агентство утверждает, что «цитата и контекст», которые использовали другие издания, «не соответствуют тому, о чем говорил имам». «В интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к и в полицию», — говорится в заявлении редакции.

Затем «Татар-информ» выпустил еще одно заявление под заголовком «Мы считаем насилие неприемлемым в любой религии». В нем говорится, что имам несколько раз в интервью повторял, что «избивать жену нельзя ни в коем случае» и что все вопросы в семье нужно решать без физического насилия». «Мы сожалеем, что тема интервью вызвала негативную реакцию в отношении ислама, который является мирной религией», — пишут журналисты.

В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ) в ответ на вопросы СМИ призвали «ознакомиться с полной версией видеоподкаста» Тимура Камаева. В нем говорится, что в исламе недопустимо рукоприкладство — и что нанесение физического и морального вреда кому-либо является грехом, уточняет «Коммерсант». «Женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — добавили в ДУМ.

Замглавы ДУМ Дамир Мухетдинов сказал «Газете.ру», что указанный аят «нельзя рассматривать в отрыве от контекста». Он добавил, что ислам до сих пор поощряет «воспитательные меры» по отношению к женщине, но Тимур Камаев, по его мнению, в своем ролике «очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя», а также «уточняет, что аят не следует понимать буквально» и «в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство». В ДУМ убеждены, что слово «побивать» в оригинальном аяте Корана нужно понимать в значении «разрывать связь».

Как отмечает казанское издание «Бизнес Online», в финальной части видео имам подчеркивает, что избиение «ни в коем случае не разрешается в исламе ни в какой форме», а отвечая на вопрос, как он относится к фразе «бьет — значит любит», говорит: «Любящий человек не должен заниматься рукоприкладством. Мужчины не должны бить своих жен ни в коем случае. В общем, ни муж жену не должен избивать, ни жена мужа». Однако о недопустимости «побивания» женщины, как следует из приведенных «Бизнес Online» цитат имама, он в последующих фрагментах видео не высказывался.