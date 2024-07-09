Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый трейлер «Гладиатора-2». Как и первую часть, продолжение снял Ридли Скотт.

Оригинальный «Гладиатор», получивший пять «Оскаров», вышел в 2000 году. Главные роли в нем сыграли Рассел Кроу (гладиатор Максимус) и Хоакин Феникс (император Коммод). Действие сиквела происходит примерно через 20 лет после событий первой части.

Paramount Pictures

В центре сюжета второго «Гладиатора» — Луций, племянник Коммода. Попав в рабство, Луций становится гладиатором. Главную роль в сиквеле сыграл Пол Мескал («Солнце мое», «Нормальные люди»). В фильме также снялись Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.

В мировой прокат «Гладиатор-2» выйдет 22 ноября 2024 года.

О фильме «Солнце мое», где Мескал тоже сыграл главную роль

«Aftersun» — проникновенная драма о девочке и ее отце, которые вместе проводят каникулы За мужскую роль Пол Мескал (звезда «Нормальных людей») номинирован на «Оскар»

О фильме «Солнце мое», где Мескал тоже сыграл главную роль

«Aftersun» — проникновенная драма о девочке и ее отце, которые вместе проводят каникулы За мужскую роль Пол Мескал (звезда «Нормальных людей») номинирован на «Оскар»