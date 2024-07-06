Группа «Рабфак» Александра Елина выпустила клип «И ты молчи». Песня, как обычно у «Рабфака», сатирическая (все мы помним их «Наш дурдом голосует за Путина»). Клип на песню представляет собой нарезку кадров со звездами музыки, кино и театра, которые продолжили работать в России после вторжения в Украину. «Никто не сидит за стихи в тюрьме, никто не отравлен ядом», поется в песне.

Все у нас есть дохера и впрок,

задержаны моджахеды,

а если рядом салют и хлопок,

то это салют Победы.

Несогласным с этим, иронизирует «Рабфак» может быть только «агент Госдепа», с которым разберется «товарищ майор». Всем же остальным следует помнить, что «деды не ворчали, деды молчали — и ты молчи».

В конце клипа кадры выступлений звезд и хронику награждения некоторых из них в Кремле сменяет судебная хроника — с процессов над политиками Ильей Яшиными и Владимиром Кара-Мурзой, режиссеркой Женей Беркович и драматургом Светланой Петрийчук, а также над Алексеем Навальным, которого, как уверены его соратники, убили в колонии.

#РАБФАК INT — И ТЫ МОЛЧИ Рабфак ТВ