Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии Об этом заявили две женщины. Одна из них обратилась в полицию. Писатель обвинения отвергает

Нил Гейман Jamie McCarthy / Getty Images for Writers Guild of America East

Нила Геймана, автора романов «Американские боги» и «Звездная пыль» и графического романа «Песочный человек», обвинили в сексуализированном насилии. С обвинениями выступили две женщины, они рассказали об этом в серии подкастов издания Tortoise Media. Одна из женщин представлена только по имени — Скарлетт. Имя второй не названо.

23-летняя Скарлетт рассказала, что работала няней ребенка Нила Геймана. По ее утверждению, первый эпизод с насилием произошел в первые несколько часов после их знакомства в 2022 году. Гейман заявил, в свою очередь, что тогда они по обоюдному согласию обнимались в ванной в его доме в Новой Зеландии. Связь продолжалась около трех недель. Скарлетт утверждает, что в течение этого времени она подвергалась насилию, которое включало «грубые и унизительные действия сексуального характера с проникновением».

Скарлетт также заявила, что однажды потеряла сознание во время очень «болезненного и жесткого» секса. По ее словам, в ответ на просьбу остановиться Нил Гейман рассмеялся и ударил ее ремнем.

Вторая женщина, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что познакомилась с Гейманом на автограф-сессии в Сарасоте во Флориде в 2003 году. Тогда ей было 18 лет, спустя два года у них начались отношения.

По словам женщины, писатель принуждал ее к «грубому и болезненному сексу, которого она не хотела и от которого не получала удовольствия». В одном случае, как она утверждает, Гейман занялся с ней сексом, хотя она просила этого не делать из-за инфекции, которая у нее была.

Нил Гейман отвергает выдвинутые обвинения. Он настаивает на том, что его сексуальные контакты с женщинами происходили по обоюдному согласию, пишет The Telegraph. Издание уточняет, что с заявлением в полицию обратилась только Скарлетт.

Tortoise отмечает, что полиция Новой Зеландии отказалась от предложения Геймана о помощи в расследовании. По мнению писателя, такой отказ свидетельствует о необоснованности обвинений.

В 2023 году Нил Гейман вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Несколько его произведений, включая романы «Американские боги», «Звездная пыль» и графический роман «Песочный человек», были адаптированы для фильмов и сериалов. Писатель неоднократно становился лауреатом престижных литературных премий, таких как «Хьюго», «Небьюла» и «Локус».