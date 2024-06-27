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Президент США Джо Байден 26 июня объявил о помиловании ветеранов вооруженных сил, которые были осуждены в период с 1951 по 2013 годы из-за своей сексуальной или гендерной идентичности.

«Наши военные стоят на передовой [борьбы за] свободу и рискуют жизнями, чтобы защищать нашу страну. Несмотря на смелость и большие жертвы, тысячи ЛГБТК-военных были вынуждены уйти из армии из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Некоторые из этих патриотически настроенных американцев предстали перед военным трибуналом и десятилетиями несли бремя великой несправедливости», — говорится в заявлении Байдена.

Помилование коснется военных, которые с 1951 по 2013 попали под действие статьи 125 Единого кодекса военной юстиции, устанавливавшей ответственность за — в том числе между взрослыми людьми и по обоюдному согласию. Эта статья появилась в период так называемой «лавандовой паники» в США в начале 1950-х годов, выразившейся в дискриминации геев и лесбиянок, которым также было запрещено занимать государственные посты — потому что они, по мнению правительства, представляли угрозу национальной безопасности. Осуждение по статье 125 могло повлечь за собой увольнение с позором, лишение выплат и довольствия.

В 2003 году Верховный суда США признал законы о борьбе с «содомией» неконституционными, а в 2013-м конгресс отменил запрет на однополый секс по обоюдному согласию между военнослужащими.

По оценкам чиновников, решение о помиловании коснется около двух тысяч ветеранов. В целом же, как пишет Bloomberg, многолетняя политика дискриминации вынудила уйти из армии примерно 100 тысяч военных. В их числе, как отмечает ABC News, около 13 тысяч военнослужащих, уволенных в рамках политики (Donʼt Ask Donʼt Tell) в период с 1994 по 2011 годы.

Объявленное Байденом помилование не приведет к автоматической отмене приговоров. Однако у ветеранов будет возможность получить свидетельство о помиловании и на этом основании претендовать, например, на военные пенсии, особые условия ипотечного кредитования и льготы на обучение в колледже, которых они были лишены.

Кроме того, как сообщил высокопоставленный представитель администрации президента, Белый дом работает над рассмотрением дел, в которых ЛГБТК-военнослужащие были осуждены по другим обвинениям кодекса — например, за поведение, недостойное офицера.

Вместе с этим Пентагон с осени 2023 года проводит ревизию дел военных, уволенных из армии из-за сексуальной идентичности. «На протяжении десятилетий наши военнослужащие ЛГБТК+ были вынуждены скрываться или вообще были лишены возможности служить. Тем не менее, они самоотверженно подвергают себя опасности ради блага нашей страны и американского народа», — говорил тогда глава ведомства Ллойд Остин. CNN отмечает, что помилование будет проведено отдельно от проверки Пентагона.

Решение Байдена о помиловании стало второй массовой амнистией в период его президентства. В 2022 году он предоставил «полное, безоговорочное и категорическое помилование» осужденным за хранение марихуаны.

Помилование Байдена приурочено к (Pride Month). По словам чиновников Белого дома, Байден считает, что настало время исправить историческую ошибку — и с предвыборной кампанией (в ноябре — выборы президента США) этот шаг президента не связывают. При этом они отметили, что помилование продемонстрировало приверженность Байдена принципу уважения к людям в вооруженных силах. Этот принцип также отражается в отмене запрета на службу в армии трансгендерных военных. Запрет ввел предыдущий президент США Дональд Трамп.

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