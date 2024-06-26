Племянница президента Кыргызстана прилетела на свою помолвку на вертолете МЧС. Главе государства пришлось извиняться Цена аренды вертолета сравнима с полугодовой зарплатой в стране

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, на церемонии помолвки которой использовался вертолет МЧС. Комментарии президента опубликовало агентство «Кабар».

23-летняя Лазат Нуркожоева — самая публичная персона среди родственников Жапарова. У нее есть собственный бренд одежды и 180 тысяч подписчиков в инстаграме. Она неоднократно попадала в скандалы из-за своего поведения или комментариев в соцсетях.

Церемония помолвки прошла 24 июня в ущелье Оруу-Сай в Кыргызстане. Видео оттуда Нуркожоева сама выложила в инстаграм: на нем видно, как она и ее жених прилетают в ущелье на вертолете, принадлежащем МЧС, а затем поднимаются на украшенную платформу, где находятся их друзья и близкие. Публикация вызвала резкую критику пользователей соцсетей, которые упрекали Нуркожоеву в расточительстве и использовании семейных связей.

МЧС Кыргызстана официально сдает вертолеты в аренду. Аренда вертолета на час стоит от 185 тысяч сомов (около 2150 долларов). Средняя зарплата в Кыргызстане почти в шесть раз меньше — 33 тысячи сомов (около 380 долларов).

Жапаров в своем комментарии напомнил, что деньги от сдачи вертолетов в аренду поступают в бюджет, — на них МЧС обновляет вертолетный парк. При этом он подчеркнул, что члены его семьи должны быть более сдержанны в своих тратах.

Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали.

Жапаров также заверил, что требует от своих близких не вмешиваться в государственные дела. «Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. Я прошу прощения у народа за свою племянницу», — сказал президент. Он выразил уверенность, что она сделает выводы и «в дальнейшем ее поведение будет разумным».

Жапаров возглавляет Кыргызстан с января 2021 года. Он пришел к власти после свержения Сооронбая Жээнбекова — одной из основных причин переворота называли недовольство жителей Кыргызстана тем, что на ключевые государственные должности президент назначал своих родственников.