Джулиан Ассанж заключил сделку с Минюстом США и вышел на свободу Последние пять лет он провел в тюрьме в Лондоне, а до этого семь лет скрывался в посольстве Эквадора

Джулиан Ассанж покинул лондонскую тюрьму Белмарш, где находился с 2019 года. Сообщение об этом появилось в аккаунте WikiLeaks в соцсети X (бывший твиттер) в ночь на 25 июня. Освобождение под залог 52-летнего основателя WikiLeaks санкционировал Высокий суд в Лондоне.

Из тюрьмы Ассанж отправился в лондонский аэропорт Станстед, где сел на самолет. В WikiLeaks заявили, что он вернется в Австралию к семье (Ассанж — гражданин Австралии). При этом, по данным Associated Press, самолет с Ассанжем приземлился в Бангкоке для дозаправки. Как ожидается, затем самолет отправится на одну из территорий США в Тихом океане — в Сайпан, столицу Северных Марианских Островов.

Джулиан Ассанж садится на рейс в лондонском аэропорту Станстед в 17:00 (BST) в понедельник, 24 июня. Спасибо всем, кто добивался его свободы.

Ассанжа освободили из тюрьмы, где он провел 1901 день, после того, как он заключил сделку с министерством юстиции США, которое добивалось его экстрадиции из Великобритании. Официально сделка пока не завершена.

Как сообщает The New York Times, Ассанж в обмен на освобождение из британской тюрьмы согласился признать себя виновным по одному из 17 пунктов обвинения в незаконном получении и публикации секретных данных, касающихся национальной безопасности.

Согласно судебным материалам, на которые ссылается The New York Times, Ассанж предстанет перед американским судом в Сайпане. По словам неназванного сотрудника правоохранительных органов США, ожидается, что Ассанжа приговорят к пяти годам лишения свободы — сроку, который он уже отбыл в тюрьме в Великобритании.

Ассанж должен предстать перед судом в Сайпане 26 июня, а «по завершении разбирательства», как заявили в Минюсте США, сможет отправиться в Австралию.

Джулиан Ассанж — основатель организации WikiLeaks, специализирующейся на публикации секретной информации. WikiLeaks публиковала дипломатические депеши американских посольств, документы о войне в Ираке и Афганистане, в том числе видео авиаудара в Багдаде, при котором погибли журналисты и мирные жители. Кроме того, в ходе предвыборной кампании 2016 года в США организация опубликовала переписку Демократической партии.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до пяти лет тюрьмы). В совокупности Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Сторонники Ассанжа называют его преследование политическим.

Джулиан Ассанж в течение семи лет, начиная с 2012 года, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Эквадор дал Ассанжу статус беженца на фоне в сексуализированном насилии в Швеции. В 2017 году Эквадор предоставил ему гражданство, но затем лишил его и гражданства, и статуса беженца. В 2019 году британская полиция по запросу США арестовала Ассанжа. В 2022 году суд в Великобритании решил, что его можно экстрадировать в США, в мае 2024 года суд разрешил Ассанжу оспорить это решение.

Читайте также

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне по запросу США. Он семь лет скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции

Читайте также

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне по запросу США. Он семь лет скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции

Фото на обложке: WikiLeaks