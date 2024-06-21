РПЦ решила создать «духовно-просветительский комплекс» на территории будущего заказника под Сестрорецком По словам активистов, там собираются построить не только храм, но и отель со спа-центром

Жители Сестрорецка выступили против строительства «духовно-просветительского комплекса» Русской православной церкви (РПЦ) на территории будущего заказника в Курортном районе Петербурга, пишет издание «Кедр».

В середине мая активисты начали сбор подписей под обращением к властям Петербурга и администрации Курортного района. Авторы петиции заявили, что «из различных источников» узнали о намерении представителей РПЦ создать «духовно-просветительский центр с использованием объектов живой природы» под Сестрорецком. По их данным, речь идет о территории, где расположено озеро Лесное (Радоновое) и окрестные дюны — одно из мест отдыха жителей Сестрорецка и Петербурга.

Инициаторами проекта, по данным активистов, выступил Храм святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Сосновой Поляне и его настоятель иерей Василий Герасимчук. Авторы обращения утверждают, что проект РПЦ предусматривает строительство храма, отеля, ресторанного комплекса, бассейна, спа-центра, бани, теннисных кортов, жилого блока для персонала, спортивных площадок и других объектов.

По данным активистов, представители РПЦ попросили предоставить им 39 гектаров земли там, где, как пишет «Кедр», власти уже около 10 лет обещают сделать заказник «Сестрорецкие дюны». Авторы обращения потребовали ускорить оформление заказника, включить в него озеро Лесное и окрестности, а также запретить на этой территории строительство объектов РПЦ.

Информацию о том, что представитель храма обратился в городской комитет благоустройства еще осенью 2023 года, в ответ на запрос активистов подтвердил депутат заксобрания Петербурга Александр Ходосок. Он не уточнил, какие именно объекты собирается строить РПЦ, но сообщил, что церковь хочет получить участок «в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности».

1 июня активисты при участии общественной организации «Город Мечты» организовали субботник, на котором продолжили сбор подписей и записали видеообращение в защиту Лесного озера и его окрестностей. К 18 июня им удалось собрать 800 подписей под петицией, после чего обращение направили властям Петербурга, в том числе губернатору Александру Беглову.

20 июня авторы петиции получили ответ от Комитета по природопользованию Петербурга, в котором говорится, что чиновники отказались согласовать строительство комплекса РПЦ на территории озера Лесное и окрестных дюн. Однако активисты считают, что это не гарантирует полную защиту территории, поскольку сейчас проект заказника проходит новое согласование, и окончательное решение о создании «Сестрорецких дюн» еще не принято, пишет «Кедр».

Издание отмечает, что впервые планы создать заказник под Сестрорецком обсуждали в 2014 году. На территории прошло экологическое обследование, в результате которого были обнаружены 290 видов сосудистых растений, 112 видов лишайников, пять видов земноводных, два вида пресмыкающихся, 59 видов птиц и 14 видов млекопитающих, включая краснокнижных.

В начале 2022 года стало известно, что власти Петербурга планируют создать заказник «Сестрорецкие дюны» в течение следующих трех лет. Уже к концу 2022-го правительство Петербурга опубликовало проект постановления о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Курортном районе. Однако с определением точных границ заказника возникли проблемы, пишет «Кедр».

«Первоначально площадь заказника составляла 683,7 гектара. Но потом, на этапе согласования, она сократилась до 53 гектаров. То есть большая часть дюн не получит охранный статус. А они представляют ценность — это уникальный ландшафт, который формировался в период существования Литоринового моря 3000-8000 лет назад», — рассказал журналистам издания неназванный эксперт по ООПТ. Другая причина для создания заказника — краснокнижный кустарник восковница болотная, который растет только на северо-западе страны. Однако эта территория под Сестрорецком до сих пор не стала заказником.

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