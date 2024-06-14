«Это было в России, значит было давно» Посмотрите новый клип Монеточки и попробуйте не заплакать

Певица Елизавета «Монеточка» Гырдымова опубликовала анимационный клип на песню «Это было в России» из своего недавнего альбома «Молитвы. Анекдоты. Тосты».

Многие поклонники артистки уже называют эту композицию «главной песней русских эмигрантов». В ней Монеточка перечисляет свои воспоминания о жизни в России до отъезда за границу с началом полномасштабной войны.

«В клипе старые фотографии, куклы, игрушки появляются как в калейдоскопе и распадаются на осколки. Визуальный ряд состоит из знакомых предметов быта, но все они полустерты, их масштаб нарушен. Как у Кэрролла — Алиса попадает в зазеркалье и становится маленькой, так и здесь персонаж то катится на самокате в виде куклы, то становится огромным, выше домов. Клип — воспоминание о мире, которого уже нет», — говорится в пресс-релизе к видео.

Монеточка

В интервью «Медузе» Монеточка говорила, что сочиняла песню «Это было в России» совсем не с теми эмоциями, которые в итоге в нее вложили слушатели.

Я увидела сотни видео с людьми, которые захлебываются слезами под песню «Это было в России». Это для меня было такой неожиданностью! Потому что я писала ее с совсем другими эмоциями.

Я проделала путь от горести и тоски по родине к приятной, теплой ностальгии. Я будто перестала носиться с этими воспоминаниями и наконец поставила их, как красивую статуэтку, на полочку в своем новом доме. Я наконец научилась жить новую жизнь и хотела поделиться с людьми этим опытом. С такими мыслями и писала песню, но получилось как-то не очень.

Может, после этого интервью мы попросим моих слушателей включить «Это было в России» еще раз, уже с осознанием того, в каком настроении я ее писала? Возможно, она для них раскроется в новом ключе. Я очень не хочу, чтобы они так плакали и мучались.

Читайте интервью целиком здесь

«Я знаю, что всегда могу сделать шаг назад и это не будет поражением» Интервью певицы Монеточки — о новом альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты», материнстве и попытке поддержать слушателей песнями во время войны

Читайте интервью целиком здесь

«Я знаю, что всегда могу сделать шаг назад и это не будет поражением» Интервью певицы Монеточки — о новом альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты», материнстве и попытке поддержать слушателей песнями во время войны