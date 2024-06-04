Журналист Андрей Лошак выпустил фильм «Возраст несогласия. 2024» — продолжение фильма о молодых сторонниках Алексея Навального, снятого во время его президентской кампании 2018 года. Вторую часть фильма Лошак снимал перед выборами 2024 года. Работа была почти завершена, когда стало известно о смерти Навального в колонии. По словам журналиста, за шесть лет жизнь активистов драматически изменилась. Почти все они покинули Россию. «Я увидел потерянных, в чем-то поломанных людей, однозначно несчастливых», — говорил Андрей Лошак в интервью Михаилу Козыреву перед выходом второй части фильма.

«Возраст несогласия. 2024». Фильм Андрея Лошака Настоящее Время. Док