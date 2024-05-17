Бывший военный Даниел Перри в суде города Остин в Техасе. 10 мая 2023 года Jay Janner / Austin American-Statesman / AP / Scanpix / LETA

Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал бывшего сержанта армии США Даниела Перри, приговоренного к 25 годам лишения свободы за убийство участника акции в 2020 году, сообщает The New York Times (NYT).

Эбботт принял соответствующее решение вскоре после того, как Совет штата по помилованию и условно-досрочному освобождению единогласно проголосовал за рекомендацию о полном помиловании Перри, включающем восстановление его права на владение оружием.

В апреле 2023 года присяжные признали Перри виновным в убийстве ветерана ВВС США Гаррета Фостера. По данным полиции, в ночь на 25 июля 2020 года Перри, работавший тогда в Uber, столкнулся с протестующими в центре Остина. Когда он попытался проехать через толпу, к его машине подошел вооруженный автоматом Фостер, после чего Перри выстрелил в него.

В суде адвокаты Перри настаивали, что он защищался, поскольку Фостер якобы направил на него оружие. Очевидцы оспаривали эту версию. Прокурор Элизабет Лоусон также обращала внимание, что автомат Фостера, обнаруженный на месте убийства, стоял на предохранителе и не был заряжен. При этом и Фостер, и Перри имели право на ношение оружия.

В ходе судебного процесса сторона обвинения представила доказательства враждебного отношения со стороны Перри к движению Black Lives Matter и протестующим. За несколько недель до инцидента он затрагивал в своих соцсетях тему убийства протестующих и сравнивал их с «беснующимися обезьянами».

В защиту Перри выступили многие члены Республиканской партии, в том числе генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон и председатель техасского филиала партии Мэтт Ринальди, а также телеведущий Такер Карлсон. В итоге губернатор поручил Совету штата по помилованию и условно-досрочному освобождению рассмотреть возможность освобождения Перри на следующий день после того, как присяжные признали его виновным. Спустя месяц суд приговорил бывшего военного к 25 годам.

После помилования Перри Эбботт выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в Техасе действует один из самых строгих законов о самообороне, который «не может быть отменен присяжными или прогрессивным окружным прокурором».

В то же время прокурор округа Трэвис Хосе Гарза назвал помилование Перри «насмешкой над правовой системой» США. «Их действия [губернатора и Cовета] противоречат закону и демонстрируют, что в этом штате есть два класса людей, жизни некоторых из них имеют значение, а жизни других — нет. Этим они дали понять семье Гаррета Фостера, его партнеру и нашему сообществу, что его жизнь не имеет значения», — заявил прокурор.

Мать погибшего Шейла Фостер заявила, что считает произошедшее неправильным «на многих уровнях». «Для меня было очевидно, что этот человек должен провести в тюрьме всю жизнь, а не 25 лет. Почему он не отсидит даже год? Я не понимаю», — сказала в разговоре с CNN Фостер.

В комментарии The New York Times она назвала принятое властями решение «политическим цирком». Газета пояснят, что это дело затронуло сложные для американского общества вопросы, касающиеся расовой дискриминации и вызванных ей протестов, а также распространения огнестрельного оружия и законов о праве на его применение.

Подробнее о протестах BLM

Убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы. Движение Black Lives Matter добилось своих целей и может праздновать победу над полицейским насилием? Спойлер: скорее нет, хотя прогресс есть

Подробнее о протестах BLM

Убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы. Движение Black Lives Matter добилось своих целей и может праздновать победу над полицейским насилием? Спойлер: скорее нет, хотя прогресс есть